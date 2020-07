Este jueves los hoteleros de Santa Fe hicieron una protesta con sábanas blancas que colgaron desde los edificios vacíos por las disposiciones implementadas en el marco de la pandemia del coronavirus. Rodolfo Verde, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe, dijo que buscan que el rubro sea auxiliado a través de la aprobación de proyectos de ley de emergencia para el sector tanto a nivel nacional como provincial.

"Es una protesta ya de público conocimiento de cómo está el sector gastronómico y hotelero. Esto es una protesta virtual. Se han puesto sábanas de los hoteles o globos en los balcones y ventanas. La emergencia es a nivel nacional, si no se declara así es imposible que podamos seguir con la actividad. En Santa Fe está hoy la presentación de una ley de emergencias en la Legislatura que sería una ayuda a nivel provincial", relató Verde.

Y dijo sobre el proyecto que "se podría unir con el nacional porque son muchas fuentes de trabajo en la provincia, estamos hablando de 18 mil empleos con un montón de negocios hoteleros y gastronómicos". "No nos olvidemos también del turismo rural, de cabañas, de transporte, las agencias de viajes y salones de eventos. Es muy fuerte el tema", dijo esta mañana por LT10.

"Buscamos que siga el ATP nacional que recibimos, y necesitamos uno provincial para cubrir el 25 por ciento de los salarios que no podemos pagar porque no hay trabajo, está todo cerrado, salvo para las personas que tienen el permiso por ser personas esenciales. No hemos recibido tampoco ningún crédito a tasa cero. Hay un montón de ítems en el proyecto, pero lo que necesitamos es comprensión y que las fuentes laborales sigan, que no se cierren los establecimientos", reveló en cuanto a la situación actual.

En esta misma línea, concluyó: "Los relevamientos los hacemos todos los días, no tenemos cierres masivos como ocurrió en Paraná. No sabemos cuándo podemos llegar a tener actividad porque esto tiene que ver con la salud y es entendible. Cerraron algunos restaurantes pero hay que tener mucha cautela, necesitamos el informe formal de los asociados a la Cámara para saber si el cierre es definitivo o no".

El gremio está preocupado y tratando de que los negocios no cierren, con el fin de estirar para que nadie pierda su fuente laboral.