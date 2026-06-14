Orgullo santafesino: María Noelia Gómez, maestra de la escuela Lourdes, entre las mejores docentes del país

Fue seleccionada como una de las 24 semifinalistas del prestigioso certamen nacional "Docentes que Inspiran". El reconocimiento premia su innovador proyecto pedagógico de radio escolar, diseñado para potenciar la expresión oral, la confianza y la creatividad de los chicos dentro del aula.

FINDE Orgullo santafesino: Noelia Gómez, maestra de la escuela Lourdes, entre las mejores docentes del país

FINDE Orgullo santafesino: Noelia Gómez, maestra de la escuela Lourdes, entre las mejores docentes del país

La educación de la capital santafesina vuelve a posicionarse en lo más alto del mapa pedagógico nacional gracias al talento, la vocación y el compromiso de sus profesionales. María Noelia Gómez , maestra de la escuela Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Santa Fe, fue elegida como una de las 24 semifinalistas de "Docentes que Inspiran", un reconocido certamen federal que busca homenajear y visibilizar a aquellos educadores que dejan una huella profunda y transformadora en sus comunidades educativas .

Este reconocimiento nacional funciona como una plataforma crucial para poner en valor la docencia en los tiempos actuales, premiando a quienes logran romper las estructuras tradicionales del aula mediante la creatividad y la innovación metodológica.

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María Noelia Gómez 2 FINDE Orgullo santafesino: Noelia Gómez, maestra de la escuela Lourdes, entre las mejores docentes del país

El aula frente al micrófono: aprender a través del aire

El motor pedagógico que catapultó a la docente santafesina entre miles de postulaciones de todo el territorio argentino es un proyecto radiofónico escolar. Esta estrategia de aprendizaje dinámico convierte el espacio del aula en un estudio de transmisión y permite a los alumnos un abordaje interdisciplinar:

[Proyecto de Radio Escolar]

► Expresión Oral: Desarrollo de la oratoria, la dicción y el vocabulario.

► Comprensión Lectora: Producción, redacción y edición de guiones propios.

► Inteligencia Emocional: Fortalecimiento de la autoestima y la timidez.

► Trabajo en Equipo: Coordinación de roles (conductores, productores y técnicos).

La iniciativa permite que los chicos se apropien de su propia voz, ganando seguridad al momento de comunicar ideas frente al micrófono y promoviendo una escucha activa y respetuosa entre pares.

El proyecto de la escuela Lourdes demuestra que la radio, lejos de ser un medio del pasado, se consolida como una poderosa herramienta didáctica del presente para motivar a los alumnos en la era digital.

Un faro de innovación pedagógica para la provincia

El certamen "Docentes que Inspiran" atraviesa instancias decisivas. La selección de Noelia Gómez pone el foco en la urgencia de fomentar prácticas docentes que estimulen la participación protagónica de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje.

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Tanto las autoridades, el cuerpo docente y las familias de la escuela Lourdes como el entorno educativo local ya celebran con entusiasmo este logro. Más allá del resultado final de las próximas fases del concurso, la nominación de María Noelia Gómez ya funciona como un incentivo para toda la comunidad docente santafesina, validando que el esfuerzo, la innovación y el afecto dentro de las aulas rinden sus frutos más valiosos.