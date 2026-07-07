Imputaron a dos policías por extorsionar y robarle 1.500 dólares a un automovilista: el lunes definirán si quedan presos

La Fiscalía les atribuyó exacciones ilegales agravadas y hurto calificado. Uno de los efectivos también fue imputado por un hecho previo de vejaciones contra un joven de 18 años.

Policías imputados: Dos suboficiales fueron acusados por extorsionar y robar 1.500 dólares a un automovilista.

Dos suboficiales de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe fueron imputados este martes por presuntamente extorsionar a un automovilista durante un control vehicular, amenazarlo con quitarle a su hijo de dos años y medio y apoderarse de 1.500 dólares. La audiencia fue encabezada por el juez penal Sergio Carraro, mientras que la investigación está a cargo del fiscal Ezequiel Hernández.

Los imputados, identificados por sus iniciales P. T. P. y L. N. C. , continuarán detenidos al menos hasta el próximo lunes, cuando se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares en la que se resolverá si transitan el proceso judicial en prisión preventiva.

La imputación

Durante la audiencia, el fiscal Hernández les atribuyó a ambos la coautoría de los delitos de exacciones ilegales agravadas en concurso real con hurto calificado por haber sido cometido por integrantes de la fuerza policial.

Además, P. T. P. fue imputado por un segundo hecho, ocurrido semanas antes, por el delito de vejaciones.

Según la acusación, el episodio principal ocurrió el pasado 3 de julio, alrededor de las 19, cuando los dos efectivos interceptaron a un automovilista que circulaba junto a su hijo de dos años y medio.

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La amenaza al conductor

De acuerdo con la investigación, durante la requisa los policías encontraron dinero en efectivo y comenzaron a intimidar al conductor.

El fiscal sostuvo que los agentes le dijeron que no podía trasladar esa cantidad de dinero, que sería detenido, que su hijo sería derivado a la Secretaría de Niñez y que, si denunciaba lo ocurrido, "iba a terminar en una bolsa".

Ante las amenazas, la víctima entregó 400 dólares que tenía a la vista sobre el estéreo del vehículo. Sin embargo, posteriormente advirtió que también habían desaparecido otros 1.100 dólares que llevaba ocultos en un bolso debajo del asiento del conductor, totalizando 1.500 dólares.

La denuncia y el secuestro del dinero

Tras radicar la denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos, se puso en marcha una rápida investigación que permitió localizar a los dos suboficiales.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron la totalidad del dinero denunciado: 400 dólares fueron encontrados en poder de uno de los imputados y los 1.100 dólares restantes en manos del otro.

Hernández destacó el trabajo realizado por Asuntos Internos y señaló que la investigación avanzó pese a las dificultades para conseguir testigos, ya que el hecho ocurrió mientras se disputaba un partido de la Selección Argentina.

Un segundo hecho de violencia

Además de la causa por la presunta extorsión, uno de los imputados también deberá responder por un episodio ocurrido el 7 de junio en la ciudad de Santo Tomé.

Según la Fiscalía, durante un procedimiento por el presunto robo de una motocicleta, el suboficial golpeó en el rostro a un joven de 18 años, provocándole lesiones en el tabique nasal y en la región submandibular, con un tiempo estimado de recuperación de entre 21 y 25 días.

Ese episodio fue calificado provisoriamente como vejaciones y quedó incorporado a la misma investigación.

El lunes se define la prisión preventiva

Finalizada la audiencia imputativa, el juez fijó para el próximo lunes la audiencia de medidas cautelares, instancia en la que la Fiscalía solicitará que ambos policías permanezcan detenidos mientras avanza la investigación. Allí también se conocerá si el magistrado hace lugar al pedido de prisión preventiva o dispone una medida alternativa.