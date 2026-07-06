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Apartaron de sus funciones a los dos policías detenidos por robar 1.500 dólares durante un control: serán imputados esta semana

El Ministerio de Justicia y Seguridad apartó preventivamente de sus funciones a los suboficiales de la Brigada Motorizada acusados de sustraer dinero a un automovilista en Santa Fe. Permanecen detenidos y serán imputados por la Justicia en los próximos días.

6 de julio 2026 · 16:36hs
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Policías apartados: Dos suboficiales de la Brigada Motorizada fueron apartados de sus funciones en Santa Fe por sustraer dinero a un automovilista.

Prensa

Policías apartados: Dos suboficiales de la Brigada Motorizada fueron apartados de sus funciones en Santa Fe por sustraer dinero a un automovilista.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dispuso el pase a disponibilidad de los dos suboficiales de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I que fueron detenidos, acusados de sustraer 1.500 dólares a un automovilista durante un control vehicular realizado el pasado viernes en la ciudad de Santa Fe.

La medida administrativa alcanza a Leandro C. y Pablo P., quienes permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación encabezada por el fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández. Ambos serán imputados en una audiencia prevista para los próximos días.

El pase a disponibilidad implica el apartamiento preventivo de los efectivos de sus funciones hasta que se resuelva su situación procesal, en el marco de la política del Gobierno provincial de aplicar sanciones administrativas inmediatas ante presuntos hechos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la víctima en la sede de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, ubicada en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert.

Según el relato del automovilista, el hecho ocurrió cerca de las 19 del viernes cuando circulaba por la intersección de bulevar Pellegrini y San Lorenzo junto a su hijo de dos años.

Durante un control de rutina, los policías requisaron el vehículo y encontraron una suma de dinero en dólares. De acuerdo con la denuncia, los efectivos le exigieron entregar parte del efectivo a cambio de no demorarlo ni avanzar con el procedimiento.

LEER MÁS: Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

El conductor manifestó que, intimidado por la situación, entregó 400 dólares en la esquina de Luciano Molinas y Saavedra. Sin embargo, al retomar la marcha advirtió que durante la requisa también habían desaparecido otros 1.100 dólares que llevaba en el automóvil, por lo que el monto sustraído ascendía a 1.500 dólares.

Las pruebas reunidas por Asuntos Internos

Tras la denuncia, personal de Asuntos Internos desplegó un operativo para localizar a los dos suboficiales, quienes fueron interceptados pocas horas después.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron 1.100 dólares en poder de uno de los efectivos y los 400 dólares restantes en manos del otro, montos que coinciden con la denuncia presentada por la víctima.

Además, la investigación incorporó registros del sistema de geolocalización (GPS) de los móviles policiales y grabaciones de cámaras de videovigilancia, elementos que forman parte del expediente judicial.

Los delitos que analiza la Fiscalía

Con intervención de Asuntos Internos y conocimiento de la Jefatura de la Unidad Regional I, ambos suboficiales quedaron detenidos por orden del fiscal Ezequiel Hernández.

El representante del Ministerio Público de la Acusación analiza imputarles los delitos de hurto agravado por la condición de policías y/o exacciones ilegales, figura que contempla el abuso de autoridad para exigir dinero o beneficios indebidos. La calificación legal definitiva será presentada durante la audiencia imputativa, donde también se debatirán las medidas cautelares que regirán mientras continúa la investigación.

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