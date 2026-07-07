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El "Zanjón de la Muerte" comienza a cambiar: instalan nuevos puentes peatonales, cruces seguros y garitas en Aristóbulo del Valle

La obra demanda una inversión municipal de más de $75 millones y mejorará la seguridad vial y la accesibilidad en el norte de la ciudad.

7 de julio 2026 · 20:08hs
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Inició la colocación de tres puentes peatonales en la avenida Aristóbulo del Valle

  • Inició la colocación de tres puentes peatonales en la avenida Aristóbulo del Valle, en cercanías del "Zanjón de la Muerte".

La Municipalidad de Santa Fe inició este lunes la instalación de tres nuevos puentes peatonales sobre la avenida Aristóbulo del Valle, en cercanías del denominado "Zanjón de la muerte", una obra que busca mejorar la seguridad vial y la accesibilidad para miles de vecinos de la zona norte de la ciudad.

Las nuevas estructuras se emplazan en las intersecciones con La Esmeralda, Los Pinos y Los Cedros, donde reemplazarán a los antiguos puentes peatonales que presentaban un avanzado estado de deterioro. El proyecto demanda una inversión íntegramente municipal de 75,9 millones de pesos y beneficiará principalmente a los barrios Altos del Valle, Nueva Santa Fe, Favaloro y Las Delicias.

Durante la recorrida por los trabajos, el intendente Juan Pablo Poletti estuvo acompañado por el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Alico.

Una obra que surgió del reclamo de los vecinos

Poletti señaló que la intervención responde a un pedido histórico planteado en reuniones con vecinales e instituciones de la zona.

"Esto era una problemática: puentes peatonales que estaban totalmente obsoletos, que eran peligrosos, con cruces inseguros. Se tomó la decisión, se licitó la obra y hoy ya está en ejecución", afirmó.

El mandatario explicó que fueron retiradas cinco estructuras deterioradas que representaban un riesgo para los peatones y que ahora serán reemplazadas por puentes más seguros y accesibles.

LEER MÁS: Nuevos puentes en el Zanjón de la Muerte: los vecinos celebran la obra pero insisten en el entubado como solución definitiva

"Se hicieron tres puentes nuevos de hormigón, seguros, con el ancho necesario para el paso de personas en silla de ruedas. Además, se sumarán cinco cruces peatonales seguros y ocho garitas de colectivos para brindar mejores condiciones tanto para cruzar la avenida como para esperar el transporte público", destacó.

Asimismo, enmarcó la obra dentro del plan de recuperación y puesta en valor del corredor norte de Aristóbulo del Valle, que incluye intervenciones sobre el cantero central, bicisendas y nuevos espacios públicos.

Plazo de ejecución e inversión

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Alico, informó que la obra tiene un plazo de ejecución de 60 días y estimó que podría quedar finalizada entre mediados y fines de agosto.

"No solamente vamos a inaugurar los puentes, sino también las nuevas garitas, la señalización horizontal y vertical y todas las mejoras previstas para este sector", indicó.

El funcionario remarcó que la inversión supera los 75,9 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos municipales.

Además, explicó que los nuevos puentes contarán con bolardos de protección para brindar mayor seguridad a los peatones y que el proyecto contempla la instalación de ocho refugios para usuarios del transporte urbano.

Cómo serán los nuevos puentes

La obra está a cargo de la empresa Prosaco Construcciones e incluye la construcción de tres puentes con un ancho útil de 1,50 metros, conformados por una estructura mixta de hormigón y metal.

Una de sus principales características es que podrán desmontarse y reutilizarse en otros sectores de la ciudad si las necesidades urbanísticas así lo requieren.

Como complemento, el proyecto prevé la ejecución de cruces peatonales tipo cebra, la colocación de reductores de velocidad y la renovación de la cartelería y la señalización vial, con el objetivo de reforzar la seguridad en uno de los corredores con mayor circulación vehicular y peatonal de la capital provincial.

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