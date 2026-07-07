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Unión, el destino que hoy aparece más firme para Juan de Dios Pintado

El lateral uruguayo Juan de Dios Pinta no será tenido en cuenta en Nacional y el interés de Unión es el más concreto por estas horas

Ovación

Por Ovación

7 de julio 2026 · 19:03hs
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Unión, el destino que hoy aparece más firme para Juan de Dios Pintado

Mientras el mercado de pases continúa con más bajas que incorporaciones, en Juan de Dios Pintado.jpg siguen analizando alternativas para reforzar el plantel. Leonardo Madelón está atento a cada movimiento junto a la secretaría técnica, con la intención de sumar las piezas que considera necesarias para el segundo semestre.

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Uno de los nombres que tomó fuerza en las últimas horas es el del lateral uruguayo Juan de Dios Pintado, de 28 años, al que el DT conoce muy bien de su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, donde lo dirigió. La situación del defensor presenta un escenario particular. No será tenido en cuenta por Nacional, por lo que busca un nuevo destino para continuar su carrera. Sin embargo, mantiene contrato hasta diciembre, detalle que condiciona cualquier negociación.

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Unión, a la cabeza por Juan de Dios Pintado

Unión no pagar un cargo o resarcimiento para sacarlo del Bolso, por lo que la posibilidad de avanzar dependerá de que Pintado logre resolver primero su salida. A pesar de esas dificultades, el interés tatengue aparece hoy como la opción más concreta que maneja el lateral. Si bien también habría despertado el interés de Defensa y Justicia, desde el entorno del jugador reconocen que el contacto con Unión es el que tiene mayor consistencia por estas horas.

Uni&oacute;n, el principal interesado en Juan de Dios Pintado.

Unión, el principal interesado en Juan de Dios Pintado.

De todos modos, la operación todavía no ingresó en una etapa decisiva, tras las informaciones que surgieron en Uruguay. Las conversaciones existen, pero aún no hubo avances significativos y todo dependerá de cómo evolucione la situación contractual del uruguayo en los próximos días.

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Mientras tanto, Madelón sigue esperando novedades en un mercado que, hasta el momento, viene siendo más de expectativa que de concreciones para el conjunto rojiblanco.

Unión Juan de Dios Pintado Nacional
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