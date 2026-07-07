Mientras la gripe cede terreno, los casos de bronquiolitis infantil ganan protagonismo en Santa Fe

El Ministerio de Salud confirmó un leve repunte del virus sincicial respiratorio (VSR) en bebés y niños, mientras la influenza A pierde peso en los diagnósticos

La provincia de Santa Fe atraviesa el pico de la temporada de enfermedades respiratorias con un escenario que empieza a mostrar cambios. Si bien la influenza A sigue siendo el virus de mayor circulación, las autoridades sanitarias advirtieron que en las últimas semanas perdió participación frente al crecimiento de otros virus, en particular el sincicial respiratorio, la causa más frecuente en casos de bronquiolitis.

Al respecto, Analía Chumpitaz , directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, se refirió a este escenario en diálogo con el programa Mañana UNO , donde repasó los principales indicadores epidemiológicos de las últimas semanas y detalló las medidas de prevención vigentes para los grupos de mayor riesgo.

Los números del último informe epidemiológico

De acuerdo con el último reporte, en las últimas tres semanas se registraron 2.932 internaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). De ese total, 198 pacientes dieron positivo para algún virus respiratorio, y 113 correspondieron a influenza A, es decir, el 57% de los diagnósticos confirmados.

En lo que va del año, la provincia notificó 20.812 casos de IRAG en personas internadas, de los cuales 886 fueron confirmados por laboratorio. La distribución estuvo encabezada por influenza A, con 567 diagnósticos, seguida por adenovirus (108), Covid-19 (65), parainfluenza (46), virus sincicial respiratorio (45), metapneumovirus (34) e influenza B (21).

Los contagios se registraron en personas de todas las edades, desde bebés menores de seis meses hasta adultos mayores de 75 años.

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"Está aumentando levemente la presencia del sincicial respiratorio"

La directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud explicó que desde enero comenzaron a trabajar de manera anticipada en lo que definieron como "alta demanda", un esquema pensado para los tres virus que más presión generan sobre el sistema de salud: sincicial respiratorio, influenza y Covid-19.

"Ya estamos probablemente bajando el pico estacional porque estamos observando que hay menos casos", señaló la funcionaria, y agregó que la ocupación de camas se mantuvo estable durante todo el período de circulación de gripe.

La directora de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz.

Sin embargo, marcó un cambio de tendencia: "Ahora lo que observamos es que está aumentando levemente la presencia del sincicial respiratorio, que es un virus que afecta a la población de los más chiquititos, a la población pediátrica".

El virus que más golpea a los bebés

Según información del Ministerio de Salud de la Nación, el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es la causa más frecuente de bronquiolitis y neumonía en menores de un año, y concentra buena parte de las hospitalizaciones pediátricas por enfermedad respiratoria aguda grave.

"El VSR es un virus de circulación estacional. Su circulación transcurre generalmente coincidiendo con las temperaturas más frías del año. Durante este período, el VSR es el causante del 60 al 80% de las bronquiolitis", explicó el Dr. Néstor Vain, médico pediatra y neonatólogo, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía. El especialista remarcó además que resulta imposible anticipar qué lactantes desarrollarán un cuadro grave, ya que cerca del 80% de los casos ocurren en bebés previamente sanos, nacidos a término y sin factores de riesgo identificables.

Chumpitaz coincidió en la importancia de la prevención en ese grupo etario y recordó que existe vacuna contra el sincicial respiratorio para embarazadas a partir de la semana 32 de gestación, disponible en los vacunatorios de la provincia, además de anticuerpos monoclonales para prematuros y niños de hasta 24 meses.

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Cuándo consultar

La funcionaria fue clara respecto de los signos de alarma: "Si un niño está con signos y síntomas y es menor de dos años, siempre hay que consultar", dado que integra la población de riesgo. También subrayó que no hace falta esperar a un cuadro extremo para acudir a la guardia: "No es necesario que el niño esté sin oxígeno, o sea que el niño necesite aire y que esté morado para consultar".

Sobre la naturalización de ciertos síntomas, precisó: "El primer cuadro, la primera vez que un niño tiene broncoconstricción, o sea broncoespasmo, es bronquiolitis". Y recomendó, además del control médico, el aislamiento social de los chicos con síntomas: "El aislamiento social es fundamental, ahora que estamos en las vacaciones, no ir a lugares concurridos".

En la ciudad de Santa Fe, el escenario está controlado

Desde el Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" indicaron a UNO Santa Fe que la situación se mantiene manejable. "Estamos bien con el tema enfermedades respiratorias. La consulta manejable y estable, no suspendimos cirugías (como años anteriores) y estamos dando respuesta satisfactoriamente", detallaron.

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Creció la vacunación antigripal

El dato más relevante del informe tiene que ver con la respuesta de la población: hasta el momento se aplicaron 400.000 dosis de vacuna antigripal, un 26,5% más que en el mismo período del año pasado.

Chumpitáz atribuyó ese incremento al adelantamiento de la campaña —que comenzó la primera semana de marzo— y a la sensibilización lograda junto con los medios de comunicación. Remarcó además el trabajo sostenido de la provincia frente a las dificultades para garantizar insumos: "Sin lugar a duda la provincia está haciendo un esfuerzo enorme y las localidades también para poder sostener todos los insumos, medicamentos, vacunas que se requieren para nuestra población".

El Ministerio reiteró el llamado a completar el esquema en los grupos priorizados: personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, personas con factores de riesgo y personal estratégico. También recomendó sostener medidas básicas de prevención: ventilar los ambientes, reforzar el lavado de manos y evitar el contacto con otras personas ante la presencia de síntomas respiratorios.