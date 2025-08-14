Uno Santa Fe | Santa Fe | auto

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

El conductor había estacionado en una pendiente sin accionar el freno de mano. El vehículo terminó a centímetros del agua y fue detenido por un pozo.

14 de agosto 2025 · 19:28hs
Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Un insólito incidente se registró este jueves en la zona sur de la ciudad. Un automovilista estacionó su auto en una pendiente en la zona de ingreso al club El Quillá, olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur.

Según relató una testigo con medios radiales, el hecho fue sorpresivo y alarmante: “Ese señor estacionó el auto y no puso freno de mano ni nada. De repente, el auto empezó a bajar, a bajar, y se fue. Quedó ahí, al borde del lago”.

El auto se encajó en un pozo

El vehículo sólo se detuvo gracias a que se encajó en un pozo natural del terreno, lo que evitó que terminara dentro del agua. “Podría haber sido mucho peor. No sé cómo esquivó los árboles, pero fue un milagro”, aseguró la mujer, visiblemente sorprendida por lo ocurrido.

Minutos después del incidente, una grúa fue convocada al lugar para retirar el auto y evitar mayores complicaciones.

Afortunadamente, no hubo heridos ni daños materiales graves, pero el episodio dejó una clara advertencia sobre la importancia de tomar las precauciones necesarias al estacionar, especialmente en zonas con pendiente.

