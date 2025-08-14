Uno Santa Fe | Santa Fe | Reforma

Reforma de la Constitución: la Convención entra en una etapa clave con la elaboración de dictámenes

Este viernes, el pleno sesionará para dar inicio a la fase decisiva en la que los proyectos de cada comisión se transformarán en dictámenes que marcarán los cambios fundamentales en la Constitución provincial.

14 de agosto 2025 · 17:37hs
La Convención ingresa en un momento clave: la etapa de elaboración de dictámenes. 

En el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, este jueves trabajaron las comisiones de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, y Labor Parlamentaria.

Poletti defendió la autonomía municipal en la Convención Reformadora y llamó a "la descentralización política"

Con estas reuniones concluidas, la Convención ingresa en un momento clave: la etapa de elaboración de dictámenes. Para ello, se convocó a sesión plenaria este viernes 15, a las 15 horas, con reunión previa de Labor Parlamentaria a las 14.30, destinada a coordinar el orden del día y garantizar la agilidad de la sesión.

En la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo se debaten cambios que buscan modernizar la estructura de ambos poderes, reforzar el equilibrio institucional y optimizar los mecanismos de representación y control.

reforma constitucional 04
La integran como autoridades Rodrigo Borla (presidente), Armando Traferri (vicepresidente) y Ariel Sclafani (secretario).

Por su parte, la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana analiza temas como participación ciudadana, eficiencia de los servicios, seguridad pública y planificación de políticas.

reforma constitucional 02
Además, incorpora principios como la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas. Sus autoridades son Germana Figueroa Casas (presidenta), Alcides Calvo (vicepresidente) y Eugenia Martínez (secretaria).

La Comisión de Labor Parlamentaria, en tanto, organiza la actividad de la Convención, definiendo el orden del día y coordinando las tareas para garantizar sesiones ágiles y productivas. Está presidida por el titular de la Convención, Felipe Michlig, junto a representantes de todos los bloques.

reforma constitucional 03
Con la sesión plenaria de este viernes, la Convención Reformadora de Santa Fe inicia la fase decisiva para transformar las propuestas de las comisiones en dictámenes que marcarán los cambios fundamentales en la Constitución provincial.

