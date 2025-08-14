Uno Santa Fe | Santa Fe | padre

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

El incidente se produjo el miércoles a la tarde en Villa Gobernador Gálvez y la víctima fue una mujer de 36 años.

14 de agosto 2025 · 18:11hs
Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

El padre de un conocido referente de la banda de Los Monos, actualmente detenido por graves delitos, fue detenido por un caso de amenazas ocurrido este miércoles en Villa Gobernador Gálvez.

Se trata de Cristian Andrés Avalle, de 49 años, papá de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, un muchacho condenado a prisión a perpetua como líder de una organización a la que se le atribuyó medio centenar de delitos, desde balaceras hasta extorsiones, pasando por alrededor de diez homicidios.

En el caso conocido en las últimas horas, el padre de “Pupito” ingresó a las crónicas policiales por un hecho de intimidación. Según consignaron fuentes oficiales, eso sucedió alrededor de las 16.30 de ayer en Edison al 100 de la ciudad vecina a Rosario. El caso trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 que realizó la propia destinataria de las amenazas, una mujer de 36 años.

De acuerdo con esa versión, Avalle se presentó en la casa de la mujer, le exigió la entrega de una suma de dinero en efectivo y la amenazó con herirla con un arma de fuego. Luego, se retiró del lugar. La víctima en su denuncia aportó una descripción de su agresor y el domicilio donde viviría. Además, ratificó su intención de presentar una denuncia en sede policial por amenazas.

Minutos después, agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) se presentaron en la casa de Avalle y lo detuvieron. Según los voceros, en ese momento el hombre no tenía ninguna arma en su poder y ni tampoco tenía pedido de captura judicial en su contra. De todos modos fue conducido a la seccional 25ª donde fue notificado de la causa por amenazas.

Quién es Pupito Avalle

El hijo del hombre detenido ayer en Villa Gobernador Gálvez por amenazas es Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, sindicado como uno de los gerentes de la banda de Los Monos en esa ciudad vecina a Rosario. El joven fue condenado en marzo de este año a prisión perpetua como líder de una violenta banda a la que le atribuyeron casi medio centenar de episodios delictivos, desde balaceras y extorsiones hasta alrededor de diez homicidios.

Preso desde 2019, y con un par de condenas cumplidas por robo, Avalle aceptó la pena máxima en el marco de un juicio abreviado que fue homologado días atrás por un tribunal conformado por los jueces Mariano Aliau, Pablo Pinto y Hebe Marcogliese. El acuerdo incluyó 27 expedientes sobre hechos delictivos.

Además del hecho de comandar una asociación ilícita, Pupito fue condenado por una extensa serie de delitos como amenazas coactivas, extorsión, intimidación pública, abuso de armas, varios homicidios, algunos hechos consumados, otros en grado de tentativa, en algunos casos como instigador y en otros como coautor ya que a veces llegaba a amedrentar directamente a las víctimas llamándolas por teléfono desde la cárcel.

padre Los Monos banda
Noticias relacionadas
La Convención ingresa en un momento clave: la etapa de elaboración de dictámenes. 

Reforma de la Constitución: la Convención entra en una etapa clave con la elaboración de dictámenes

en siete meses, controles de la epe detectaron casi 15 mil clientes santafesinos con conexiones irregulares

En siete meses, controles de la EPE detectaron casi 15 mil clientes santafesinos con conexiones irregulares

ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial del Gobierno Provincial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

amsafe rechazo de manera unanime la propuesta salarial del gobierno y exige una nueva convocatoria paritaria

Amsafé rechazó de "manera unánime" la propuesta salarial del Gobierno y exige una nueva convocatoria paritaria

Lo último

Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Último Momento
Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"