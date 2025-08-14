El dólar oficial acelera su baja y toca $1.300: qué ocurre con el blue en Santa Fe

El dólar oficial cayó este jueves por décima jornada consecutiva y se ubicó en los $1.300 ante supertasas que superaron el 70%, luego de que el mercado digiriera el impacto de la licitación del pasado miércoles, donde el Ministerio de Economía alcanzó un rollover sobre los vencimientos de solo el 61,07%.

El dólar mayorista , que es la referencia del mercado, bajó un 2,9% a $1.300. A su vez, el dólar minorista retrocedió a $1.311,41 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) . El volumen operado en el segmento contado ascendió a u$s529,5 millones.

En el Banco Nación (BNA) bajó a $1.310. Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP bajó 1,9% a $1.307,49, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo 0,8% a $1.310,50.

El blue en Santa Fe

El dólar blue, en tanto, cayó $20 a $1.304 para la compra y $1.334 para la venta.

Los contratos de dólar futuro cerraron todos a la baja. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.332 y que en diciembre llegará hasta los $1.502. Este jueves, en el segmento se negoció un total de u$s1.416 millones.

Vuelan las tasas en pesos

Este miércoles, el gobierno colocó $9,2 billones de alrededor de $15 billones que vencían, lo que implica una tasa de rollover del 61,07%. De acuerdo a un informe de Max Capital, lo que destaca de este resultado no es que el gobierno se negara a convalidar tasas más altas, sino que solo se buscó renovar $10 billones del total de vencimientos.

Este jueves, las tasas de caución tomadora cerraron entre el 60% y el 71,6%, pero alcanzaron picos superiores al 90% en el correr de la jornada. La tasa a 4 días se ubicó en un 62,56%.