Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Por la infracción, le retiraron el vehículo, la licencia y le labraron una multa que supera los 700 mil pesos

8 de enero 2026 · 11:12hs
El conductor se sometió al test de alcoholemia en Funes y el resultado sorprendió a los agentes.

Los controles vehiculares en rutas y avenidas en la provincia de Santa Fe se intensifican cada verano, sobre todo en localidades específicas que son elegidas por personas que deciden tomarse un descanso. No sólo se solicitan a los conductores los papeles del auto, sino que además se realizan controles de alcoholemia para evitar accidentes.

Un operativo de este tipo que se llevó a cabo en Funes, cerca de Rosario, durante los primeros días del año, dejó un registro difícil de quebrar: un conductor dio positivo tras someterse al alcoholímetro, pero el resultado llamó la atención de los agentes que lo realizaron.

Durante el procedimiento, desarrollado este miércoles, el hombre afirmó haber consumido "una cerveza” e intentó evadir la situación señalando que su esposa es discapacitada. A pesar de ello, le retuvieron el vehículo y la licencia, además de labrarle una multa que supera los 700 mil pesos.

Alcoholemia récord en Funes

El conductor fue detenido por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la calle Galindo, a metros de la salida a la autopista Rosario-Córdoba. Luego de realizar el test de alcoholemia, desde la Secretaría de Transporte nacional señalaron que "el resultado fue gravísimo" ya que el test arrojó el valor máximo que puede registrar el alcoholímetro.

"Conducir bajo los efectos del alcohol afecta la velocidad de reacción, la coordinación y la capacidad de respuesta ante maniobras imprevistas, poniendo en riesgo la vida propia y la de terceros", remarcaron desde la repartición nacional.

