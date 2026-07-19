El agro, la minería y la energía aportarían ingresos récord por US$57.200 millones en 2026

El ingreso de dólares sería mayor en el segundo semestre, según estimó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La liquidación de divisas proveniente de los complejos agropecuario, minero y energético alcanzaría un récord de US$57.168 millones en 2026 e ingresarían más dólares en el segundo semestre que en el primero, según estimó en un informe la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De confirmarse esta cifra, la entidad destacó que se superaría el máximo histórico registrado en 2022 (US$56.722 millones) y representaría un salto significativo respecto de los US$50.381 millones liquidados en 2025.

La principal novedad del reporte radica en el cambio en la composición del ingreso de dólares. Tradicionalmente, el flujo de divisas se concentra en el primer semestre debido a la cosecha gruesa del agro. Sin embargo, para 2026 se espera que el segundo semestre aporte US$29.793 millones, superando los US$27.375 millones de la primera mitad del año.

Este fenómeno se explica por el peso creciente de la energía, impulsada por Vaca Muerta, y de la minería, sectores que no dependen del calendario agrícola y que proporcionan un flujo más estable de divisas a lo largo del año.

El detalle por sector

Agro: sigue siendo el principal aportante con una liquidación proyectada de US$34.897 millones . Aunque esta cifra sufrió un recorte de US$1.200 millones respecto a estimaciones previas debido a una baja en los precios internacionales de exportación.

. Aunque esta cifra sufrió un recorte de US$1.200 millones respecto a estimaciones previas debido a una baja en los precios internacionales de exportación.

Minería: el sector se consolida como un pilar fundamental, proyectando exportaciones por más de US$9.000 millones para 2026 . Esto implica que la minería pasará a explicar 1 de cada 10 dólares exportados por el país, gracias al dinamismo del litio y la mejora en los precios del oro y la plata.

. Esto implica que la minería pasará a explicar 1 de cada 10 dólares exportados por el país, gracias al dinamismo del litio y la mejora en los precios del oro y la plata.

Energía: se encamina a un año histórico con la mayor producción de petróleo de la historia argentina, superando el récord de 1998. Se estima que las exportaciones de combustibles y energía superen los US$14.400 millones, dejando un superávit comercial energético récord superior a los US$12.000 millones.

El informe destaca que la puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia finales de 2026 será determinante. Esta obra permitirá evacuar 190.000 barriles diarios adicionales, lo que garantiza que el flujo de divisas sea creciente y menos estacional, fortaleciendo la posición externa del país hacia el cierre del año y de cara a 2027.