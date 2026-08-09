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Juegos Suramericanos 2026: así son las medallas que recibirán los atletas en Santa Fe

Las preseas fueron presentadas durante la inauguración del Invencible Arena de Rosario. Su diseño está inspirado en tres símbolos de la identidad santafesina: el río Paraná, el campo y el sol.

9 de agosto 2026 · 09:46hs
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Juegos Suramericanos 2026: así son las medallas que recibirán los atletas en Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: así son las medallas que recibirán los atletas en Santa Fe

Las medallas que recibirán los atletas que participen de los Juegos Suramericanos 2026 ya fueron presentadas. La ceremonia se realizó este sábado en Rosario, durante la inauguración del Invencible Arena, uno de los escenarios deportivos construidos para la competencia internacional.

Las preseas fueron diseñadas a partir de tres elementos vinculados con la identidad de Santa Fe: el río Paraná, el campo y el sol. La propuesta busca representar, a través de una misma pieza, aspectos de la geografía, la naturaleza y la historia del territorio santafesino.

Juegos Suramericanos 2026: as&iacute; son las medallas que recibir&aacute;n los atletas en Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: así son las medallas que recibirán los atletas en Santa Fe

"El campo, el río y el sol son símbolos de nuestra provincia", destacó Federico Angelini, vocero de los Juegos Suramericanos para Rosario, durante la presentación.

La competencia se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Está prevista la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Río, campo y sol: qué representa cada elemento

El diseño de las medallas toma al río Paraná como uno de sus principales componentes. Según la propuesta, el curso de agua funciona como una representación de la conexión entre las distintas ciudades y comunidades de la provincia, además de asociarse con el movimiento y la vida.

Angelini explicó que el río representa "la columna vertebral de nuestra provincia", en referencia a la conexión que establece entre ciudades y pueblos.

El campo es el segundo elemento incorporado a las preseas. Está asociado a la tierra fértil y al trabajo como pilares de la producción santafesina. La textura de la tierra y los surcos agrícolas aparecen integrados con el motivo del río.

Juegos Suramericanos 2026: as&iacute; son las medallas que recibir&aacute;n los atletas en Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: así son las medallas que recibirán los atletas en Santa Fe

La intención es representar, de esa manera, la relación entre la naturaleza y el trabajo humano, dos aspectos que forman parte de la identidad productiva de Santa Fe.

El tercer símbolo es el sol, presentado como fuente de energía, vitalidad y renacimiento. El concepto remite al ciclo que comienza cada día sobre los campos y a la fuerza necesaria para crecer y proyectarse.

"El sol es la fuente de energía para poder seguir siendo la Invencible Provincia de Santa Fe. Y, además de invencibles, somos imparables", sostuvo Angelini.

Un recuerdo de Santa Fe 2026

Las medallas no solo tendrán la función de distinguir los logros deportivos de los atletas que participen de los Juegos Suramericanos. También fueron concebidas como una representación del territorio que será sede de la competencia.

El río, el campo y el sol aparecen así integrados en una pieza que busca sintetizar la geografía y la identidad santafesina.

De esta manera, las preseas serán también uno de los objetos que los deportistas podrán llevarse como recuerdo de su paso por Santa Fe durante la competencia internacional.

Juegos Juegos Suramericanos medallas
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