El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, publicó un sentido mensaje por la muerte de Jorge Messi, "un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio". El mandatario provincial agradeció por "la amistad" y el "esfuerzo" para que Rosario y la provincia "puedan mejorar".
Pullaro despidió a Jorge Messi y destacó que "eligió siempre el trabajo en silencio"
El gobernador de Santa Fe realizó un posteo en redes acompañando a la familia de Lionel. También reveló la tarea de Jorge por Rosario y la provincia
A través de su cuenta de X, el titular de la Casa gris despidió a Jorge Messi, padre de Lionel, quien a los 68 años murió en el Sanatorio Centro de Rosario.
"Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio", posteó.
Minutos antes de las 13, Pullaro se hizo eco de la triste noticia y se sumó a los mensajes de consuelo y acompañamiento para la familia Messi.
Pullaro reivindicó la figura de Jorge Messi
Además de destacar su trabajo silencioso, Pullaro aseguró que Jorge se ganó el respeto de todos y manifestó su acompañamiento a la familia Messi "en este momento tan difícil".
También le agradeció "la amistad" y "el esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en la provincia puedan mejorar".
El gobernador también agradeció que, a través de Lionel Messi, él y su familia "nos regalaron las alegrías de nuestra vida". Y cerró: "Que en paz descanses. Santa Fe te abraza".