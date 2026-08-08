Pullaro despidió a Jorge Messi y destacó que "eligió siempre el trabajo en silencio"

El gobernador de Santa Fe realizó un posteo en redes acompañando a la familia de Lionel. También reveló la tarea de Jorge por Rosario y la provincia

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , publicó un sentido mensaje por la muerte de Jorge Messi , "un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio". El mandatario provincial agradeció por "la amistad" y el "esfuerzo" para que Rosario y la provincia "puedan mejorar" .

A través de su cuenta de X, el titular de la Casa gris despidió a Jorge Messi, padre de Lionel, quien a los 68 años murió en el Sanatorio Centro de Rosario .

"Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio", posteó.

Minutos antes de las 13, Pullaro se hizo eco de la triste noticia y se sumó a los mensajes de consuelo y acompañamiento para la familia Messi.

Pullaro reivindicó la figura de Jorge Messi

Además de destacar su trabajo silencioso, Pullaro aseguró que Jorge se ganó el respeto de todos y manifestó su acompañamiento a la familia Messi "en este momento tan difícil".

También le agradeció "la amistad" y "el esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en la provincia puedan mejorar".

Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio, ganándose el respeto de todos.



Acompañamos a su familia en este momento tan difícil. Gracias, Jorge, por tu amistad y tu esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) August 8, 2026

El gobernador también agradeció que, a través de Lionel Messi, él y su familia "nos regalaron las alegrías de nuestra vida". Y cerró: "Que en paz descanses. Santa Fe te abraza".