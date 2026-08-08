El Senado provincial dio media sanción al proyecto que propone una línea gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. La iniciativa busca reforzar la prevención del suicidio y la atención de situaciones de riesgo.

Santa Fe avanza con la creación de la línea 135 para atender crisis de salud mental

El Senado de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que propone crear la línea telefónica 135 para la atención y prevención de crisis de salud mental en toda la provincia. El servicio sería gratuito, confidencial y funcionaría durante las 24 horas, todos los días del año.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Rubén Pirola y Ciro Seisas y establece que la futura línea dependerá del Ministerio de Salud de Santa Fe y estará integrada a la red pública provincial de atención en salud mental.

El proyecto busca incorporar una herramienta específica para brindar contención emocional, evaluar situaciones de riesgo y activar los protocolos correspondientes ante casos que requieran una intervención inmediata.

Qué propone la futura línea 135 en Santa Fe

De acuerdo con la iniciativa, la línea 135 deberá brindar atención inmediata a personas que atraviesen una situación de crisis. Los operadores tendrán que evaluar el nivel de riesgo y determinar qué tipo de intervención requiere cada caso.

El sistema podrá activar distintos protocolos, ofrecer contención emocional y, cuando sea necesario, derivar a la persona hacia hospitales, centros de salud u otros dispositivos especializados.

Además, los casos considerados de riesgo moderado o alto deberán contar con un seguimiento posterior. Cada intervención quedará registrada para generar estadísticas, analizar el funcionamiento del servicio y mejorar las estrategias de prevención.

La propuesta también contempla situaciones de riesgo vinculadas con redes sociales y entornos digitales, un aspecto que los autores consideran necesario incorporar dentro de las políticas de prevención.

Santa Fe no cuenta actualmente con una línea específica

Uno de los argumentos centrales del proyecto es que Santa Fe no dispone actualmente de una línea telefónica provincial exclusiva para la prevención del suicidio y la atención de crisis de salud mental.

En la actualidad, las situaciones de urgencia relacionadas con la salud mental son atendidas a través del servicio de emergencias 107, además de las guardias de hospitales y otros efectores sanitarios. En cada caso, los equipos de salud activan los protocolos correspondientes de acuerdo con las características y el nivel de riesgo de la situación.

La futura línea 135 apunta a sumar una vía de acceso específica y a fortalecer la articulación entre la atención telefónica y la red provincial de salud mental.

El proyecto toma datos de suicidios registrados en 2025

Los fundamentos de la iniciativa se apoyan en datos oficiales correspondientes a 2025. Según las cifras citadas en el proyecto, durante ese año se registraron 448 suicidios en Santa Fe.

El texto sostiene que esa cifra representó el 46% de las muertes violentas registradas en la provincia. Además, señala que el 45% de las personas fallecidas tenía entre 15 y 34 años.

A partir de estos datos, los legisladores plantean la necesidad de reforzar las herramientas de prevención del suicidio, mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo y facilitar el acceso de las personas al sistema sanitario.

El proyecto sostiene que las líneas de atención en crisis pueden funcionar como una puerta de entrada al sistema de salud y permitir una intervención temprana ante situaciones que requieran acompañamiento profesional.

Cómo funcionará la articulación con el sistema de salud

La propuesta establece que la nueva línea deberá trabajar de manera coordinada con diferentes organismos y servicios de la provincia.

Entre ellos se encuentran el 107, los hospitales y centros de atención primaria, los dispositivos territoriales de salud mental y otros prestadores del sistema sanitario.

Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes, también se prevé la articulación con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, de acuerdo con las características de cada situación.

El proyecto establece además que quienes trabajen en la línea deberán recibir capacitación específica, formación continua y supervisión técnica. También deberán contar con protocolos destinados a reducir el desgaste asociado con la atención permanente de situaciones de crisis.

Capacitación y campañas de prevención

La iniciativa contempla medidas que van más allá de la creación de la línea telefónica. También propone desarrollar programas de capacitación destinados a distintos sectores que pueden intervenir ante situaciones de riesgo.

Entre los destinatarios aparecen agentes de seguridad, operadores judiciales, trabajadores de contextos de encierro y personal del sistema educativo. El objetivo será mejorar las herramientas para la detección temprana de conductas de riesgo y facilitar la intervención.

A su vez, el proyecto plantea la realización de campañas permanentes de prevención y concientización sobre salud mental, con el objetivo de reducir el estigma y favorecer que las personas puedan pedir ayuda antes de que una situación se agrave.

También incorpora recomendaciones para promover un tratamiento responsable de los casos vinculados con suicidios en los medios de comunicación.

La creación de la línea 135 ahora debe ser tratada por Diputados

La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado de Santa Fe y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

Si los diputados aprueban el proyecto, la provincia contará con una nueva herramienta específica para la atención de crisis de salud mental y la prevención del suicidio, integrada al sistema público de salud.

Hasta que exista una eventual sanción de la ley y puesta en funcionamiento del nuevo servicio, las situaciones de urgencia vinculadas con la salud mental continúan siendo atendidas a través del 107 y las guardias de los efectores de salud.

• LEER MÁS: Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas