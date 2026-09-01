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El tiempo en Santa Fe: así estará el clima durante la semana, con máximas de hasta 24°

Tras un martes húmedo y con neblina, el pronóstico anticipa cielo mayormente despejado y temperaturas agradables para los próximos días en la ciudad de Santa Fe

1 de septiembre 2026 · 07:48hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada ligeramente nublado y húmeda, con neblina y una temperatura de 13.9º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se observa la lenta instalación del sistema de alta presión en la región, producto del ingreso de aire frío desde el sur/suroeste del continente, también se observa que la configuración general de las masas de aire en la misma mantiene cierta nubosidad y con ello genera que las temperaturas en la región se mantengan oscilando dentro de un rango bastante estable, no mostrando distorsiones excesivas respecto a los valores observados en la última semana.

Miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12º y suave ascenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste.

En tanto se espera un jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y con condiciones algo inestables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y suave descenso de las máximas, 22º. Vientos moderados del sector norte, rotando al oeste y luego al sur, con algunas ráfagas más intensas.

Por último se espera un viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en suave descenso: mínima 10º y máxima 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

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