La ciudad de Santa Fe actualiza la tarifa del transporte que pasará a costar 120 pesos

Este viernes el intendente Emilio Jatón confirmó que "el Órgano de Control autorizó el aumento del boleto de colectivo. No será el monto que pidieron los empresarios ($174), sino que tendrá el mismo valor que la ciudad de Córdoba y Rosario, es decir $120".

Si bien el día de la suba no fue confirmado, sí se aguarda que sea en las próximas horas. Igualmente luego del anuncio se debe esperar la actualización del sistema Sube, el que generalmente presenta demoras, no es automático.

"Tenemos una conversación muy abierta con las empresas y había una pauta: si no traían unidades, o se arreglaban algunos recorridos, los aumentos no iban a suceder. La primera etapa ya se hizo con la llegada de nuevas unidades y pronto vendrá una segunda etapa. No podemos aumentar el boleto si no mejoramos el servicio", agregó. Además volvió a hacer referencia a la distribución de los subsidios entre Buenos Aires y el interior del país que hoy en día es del 80% y 20% respectivamente.

Nuevo paro anunciado

La Unión Tranviarios Automotor y las cámaras de empresarios de colectivos se reunieron nuevamente este jueves en Buenos Aires para intentar destrabar el conflicto salarial. El encuentro fracasó, no hubo acuerdo y el gremio lanzó un paro de colectivos el próximo martes 13 de junio.

El nuevo cónclave se llevó adelante este jueves a las 16 en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Este lunes 12 de junio vence la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, y este mismo lunes, a las 17.30, habrá un último encuentro para intentar de destrabar el conflicto.

