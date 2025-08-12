Uno Santa Fe | Santa Fe | obras

Abandono de obras y calles anegadas: tras meses de reclamo, arrancaron con la reparación Alberdi y Calchines

El Municipio asumió el arreglo de la rotura total en la esquina de Alberdi y Calchines, provocada por una obra inconclusa de Nación relacionada con la ampliación de la planta potabilizadora de Assa. El plazo estimado para la finalización de la obra es de dos meses.

12 de agosto 2025 · 18:28hs
Obras inconclusas. La Municipalidad avanza en la reparación del histórico bache de Alberdi y Calchines

Las obras de ampliación inconclusas de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas provocaron innumerables inconvenientes a los vecinos y vecinas de Candioti Sur. La obra, frenada por el Estado Nacional, afectó particularmente el tránsito y el normal funcionamiento de una esquina importante del barrio como es la intersección de calles Alberdi y Calchines.

Tras meses de reclamos y malestar de vecinos, finalmente el Municipio tomó la decisión de hacer las reparaciones necesarias de un cruce significativo para la ciudad no sólo por el movimiento de los vecinos sino también por ser una vía de acceso a la Cervecería Santa Fe. “Asumimos el compromiso que nos pidió el intendente Poletti, conjuntamente a un pedido que vino del Concejo y de parte de los vecinos, para resolver este badén”, aseguró Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica del municipio.

Una situación que terminó con la paciencia de los vecinos de barrio Candioti Sur

La esquina de Alberdi y Calchines respeta las características de empedrado que identifican al barrio al que pertenecen. “Que no se termine la ampliación de la planta significó un problema para los vecinos. Los trabajos que se realizaron no se hicieron como debían hacerse, hubo tareas que dejaron a mitad de camino, y con la gente sin una respuesta. Tomamos la decisión de resolverlo, y aquí estamos garantizando que este badén y el reasfaltado que corresponde a esta esquina se realice”, agregó Rudi.

Para recomponer este espacio el municipio deberá sanar la base y colocar RDC (Relleno de Densidad Controlada), y luego el hormigón armado. Una vez fraguado, el paso final es colocar la carpeta asfáltica definitiva. Por ello, el plazo estimado para finalizar la reparación es de dos meses.

Obra calles barrio Candioti Sur 2
obras calles barrio Candioti Sur reparación
