La Libertad Avanza dio el batacazo en Santa Fe: Provincias Unidas reconoció la victoria libertaria

El candidato de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, se impuso con amplitud en las elecciones legislativas nacionales y logró una diferencia clara sobre Caren Tepp (Fuerza Patria) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas)

26 de octubre 2025 · 20:38hs
El candidato de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, ganó con contundencia las elecciones legislativas celebradas este domingo 26 de octubre en la provincia de Santa Fe. Con una participación que rondó el 65% del padrón, el libertario se impuso con una diferencia amplia sobre Caren Tepp, del frente Fuerza Patria, y sobre Gisela Scaglia, que encabezó la lista de Provincias Unidas, el espacio oficialista provincial.

El resultado marca un hito para el espacio de Javier Milei, que amplía su representación parlamentaria en uno de los distritos más influyentes del país.

Una elección con peso nacional

Por primera vez, el país utilizó la Boleta Única de Papel en todos los distritos electorales, un sistema familiar para los santafesinos. En esta oportunidad, el territorio provincial eligió únicamente nueve diputados nacionales, ya que la renovación del Senado se realiza por tercios.

Con este resultado, La Libertad Avanza sumará al menos cuatro bancas por Santa Fe, desplazando al peronismo al segundo lugar y dejando al oficialismo provincial en tercera posición. El triunfo libertario refuerza la influencia del presidente Milei en la Cámara baja y envía una señal política contundente al resto del país.

El tablero santafesino se reconfigura

El segundo lugar fue para Fuerza Patria, el nuevo sello que unificó al peronismo bajo la conducción de la concejala rosarina Caren Tepp, acompañada por Agustín Rossi.

El tercer puesto fue para Provincias Unidas, el frente liderado por la vicegobernadora Gisela Scaglia (PRO) y el socialista Pablo Farías, que no logró capitalizar la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Renovación en la Cámara de Diputados

Santa Fe renovará nueve bancas en Diputados, de las cuales varias correspondían a referentes que concluyen su mandato: los peronistas Roberto Mirabella, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli; los macristas Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina; los radicales Mario Barletta y Melina Giorgi; la socialista Mónica Fein y el ex PRO Gabriel Chumpitaz.

De todos ellos, solo Giorgi y Chumpitaz buscaron renovar. Sin embargo, la irrupción libertaria y el crecimiento del peronismo bajo nueva marca desplazaron a las fuerzas tradicionales, en un escenario donde el voto de bronca y el desencanto con la política tradicional volvieron a hacerse sentir.

Un resultado que trasciende Santa Fe

El triunfo de Pellegrini no solo reconfigura la representación santafesina, sino que se proyecta como un respaldo político al presidente Milei. Santa Fe, tercer distrito electoral del país, se convierte así en un bastión clave para La Libertad Avanza, en un contexto nacional signado por la recesión y las tensiones sociales.

