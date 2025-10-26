Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

Mateo Del Blanco sigue liderando las estadísticas en cuanto a asistencias, siendo clave en Unión y distinguido por la Liga Profesional.

Mientras Unión festeja haberse salvado del descenso y empieza a soñar con alcanzar los octavos de final del Torneo Clausura, un nombre se destaca entre los protagonistas: Mateo Del Blanco. El mediocampista tatengue volvió a recibir un reconocimiento de la Liga Profesional, que en sus redes sociales lo destacó como el máximo asistidor en lo que va del certamen.

“¡Con un guante! Mateo Del Blanco, de @clubaunion, es el máximo asistidor del #TorneoBetano Clausura 2025 y acá repasamos sus 4 pases de gol”, publicó la Liga Profesional, resaltando la influencia del joven jugador en la generación de juego ofensivo del equipo.

Del Blanco fue pieza clave en todos los frentes que Unión disputó en 2025. En el Torneo Apertura jugó 15 partidos, siendo titular en 11 de ellos, ingresando desde el banco en cuatro y siendo reemplazado en dos. En el actual Clausura lleva 13 partidos, todos como titular, con un gol anotado y reemplazado en dos encuentros.

Su regularidad también se refleja en las competencias de eliminación directa: en la Copa Argentina disputó los tres encuentros completos, mientras que en la Copa Sudamericana participó en seis partidos, con cuatro titularidades y dos reemplazos.

Del Blanco, uno de los aciertos de Madelón

La consistencia y creatividad de Del Blanco lo convirtieron en el eje de la generación de juego de Unión, con una visión que permite abrir defensas rivales y alimentar a los delanteros del equipo. Su rendimiento es un reflejo del momento que vive el Tatengue: después de asegurar la permanencia, ahora apunta a un logro histórico, ya que nunca logró meterse en los octavos de final del certamen con este formato.

Con cada asistencia y cada partido, Mateo Del Blanco se consolida como un símbolo de Unión, demostrando que además de salvarse del descenso, el club cuenta con jóvenes valores que pueden marcar diferencias en instancias decisivas del torneo.