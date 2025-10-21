Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La inscripción será online en el portal web de la Provincia de Santa Fe y está abierta desde el lunes 20 de octubre al martes 4 de noviembre de 2025

21 de octubre 2025 · 08:47hs
El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, abrió la inscripción para incorporar 60 Suboficiales de Policía (Escalafón Técnico - Músico), quienes integrarán la Banda Sinfónica Policial para las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Este proceso constituye un hecho histórico ya que, en sus 206 años de vida, es la primera vez que la Provincia de Santa Fe pone en marcha un concurso que permitirá el ingreso de personal a la Banda Sinfónica Policial a través de un Orden de Mérito. La Banda de Policía es uno de los organismos musicales más antiguos del país, creado el 15 de octubre de 1819 por el Brigadier General Estanislao López, siendo patrimonio histórico cultural de la Provincia.

La convocatoria es abierta para todos los ciudadanos y la inscripción es online a través del portal web de la Provincia (https://www.santafe.gov.ar/sepolicialiccrim/actuPersonaPerfilLocalidad.php), empezó el lunes 20 de octubre al martes 4 de noviembre de 2025.

Requisitos para los postulantes a la banda policial en Santa Fe

Los requisitos para postularse son los siguientes:

1) Tener 18 años de edad (como mínimo) y 35 años (como máximo), al momento del ingreso.

2) Ser argentino.

3) Tener título secundario o polimodal completo (excluyente sin adeudar materias a la fecha de incorporación). El mismo deberá estar registrado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. En caso de estar cursando el último año de ciclo secundario al momento de la inscripción, deberá presentar el Certificado de Alumno Regular.

4) Acreditar los certificados académicos y/o laborales que declare poseer.

5) Poseer condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones a desarrollar.

6) No haber sido condenado por la justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta.

7) No encontrarse procesado o imputado por la justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento definitivo o absolución con aclaración cuando la ley lo contemple. Que el proceso no afecte su buen nombre y honor.

8) No poseer otro cargo cuya situación de revista encuadre en las previsiones de la Ley N.º 4973 y modificatorias.

9) No haber sido destituido, cesanteado o exonerado de empleo público nacional, provincial o municipal.

10) Poseer instrumento musical propio.

11) Rendir examen de cualidades y aptitud para el puesto a ocupar, dando cumplimiento al perfil funcional correspondiente.

Es necesario presentar la documentación necesaria en forma y dentro de los plazos establecidos. Para otras consultas e inquietudes particulares, comunicarse al correo electrónico de la Subsecretaría de Formación y Carrera Policial del Ministerio de Justicia y Seguridad ([email protected]).

Los tipos de instrumentos requeridos

Para el Organismo Santa Fe, cuarenta (40) músicos

  • Tres (3) Flautas Traversa: una (1) con opción a Piccolo.
  • Dos (2) Oboes: uno (1) con opción a Corno Inglés.
  • Nueve (9) Clarinetes Bb: uno (1) con opción a Requinto y uno (1) con opción a Clarinete Bajo.
  • Un (1) Fagotes.
  • Cuatro (4) Saxofones: uno (1) con opción a Saxo Tenor y tres (3) con opción Saxofón Alto.
  • Cuatro (4) Cornos Franceses.
  • Dos (2) Eufonios: Tenores.
  • Dos (2) Tubas: Dos (2) con opción a Tuba en Eb.
  • Seis (6) Trompetas: Dos (2) con opción a Corneta Bb y dos (2) con opción a Flugelhorn.
  • Tres (3) Trombones: Uno (1) con opción a Trombón Bajo.
  • Cuatro (4) Percusión: Uno (1) con opción a Timbal Sinfónico, uno (1) con opción a Placas (Marimba, Glockenspiel, Carillón), dos (2) con opción a Percusión Sinfónica (Platillos de choque, Triángulo, Pandero, Timbal Latino, Güiro, Conga, Bongó).

Para el Organismo Rosario, veinte (20) músicos

  • Dos (2) Oboes.
  • Seis (6) Clarinetes.
  • Un (1) Fagot.
  • Tres (3) Saxofones.
  • Dos (2) Cornos Franceses.
  • Tres (3) Trompetas.
  • Dos (2) Trombones.
  • Una (1) Tuba.
