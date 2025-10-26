Uno Santa Fe | Ovación | Norris

Norris brilló en México y es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1

Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria en el GP de México y es el nuevo líder de la Fórmula 1 por un punto de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri.

26 de octubre 2025 · 19:26hs
Norris brilló en México y es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1

El piloto británico Lando Norris, con McLaren, dominó hoy de principio a fin el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y pasó a liderar el campeonato 2025, mientras que el argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó en la decimosexta posición.

El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen.

En tanto, el hasta ahora líder del certamen, Oscar Piastri, finalizó en la quinta ubicación de la contienda llevada a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, correspondiente a la vigésima jornada del calendario, y pasó a ser escolta.

Por su parte, Alpine culminó un durísimo fin de semana con el argentino Franco Colapinto y su compañero de equipo, Pierre Gasly, en la decimosexta y decimoquinta plaza, respectivamente, tras los abandonos de Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin).

En las últimas vueltas del circuito, el corredor albiceleste se acercó al francés, pero el Virtual Safety Car fue desplegado por un incidente del español Carlos Sainz (Williams Racing), quien finalizó último, y evitó que el pilarense luchara por adelantar una posición y ganarle el duelo dentro de la escudería.

Norris completo un gran fin de semana en el que consiguió la pole position durante la clasificación del sábado con un gran desempeño y logró controlar de punta a punta el ritmo de la carrera. El británico consiguió una amplia diferencia respecto a su perseguidor y obtuvo su decima victoria en un Gran Premio.

Con cuatro circuitos por delante (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) y dos formatos Sprint, dicho triunfo le valió para alcanzar el liderato del campeonato de pilotos con 357 puntos, con diferencia de una unidad respecto a Oscar Piastri, su compañero de equipo, y 36 sobre Max Vertsappen.

Sin duda, el piloto del día fue el inglés Oliver Bearman, quien a bordo de su Haas logró conseguir la cuarta posición en el GP de México, dejando atrás y resistiendo las embestidas de competidores como George Russell, Kimi Antonelli y el propio australiano de McLaren.

Así quedó el campeonato luego del GP de México

1. Lando Norris (McLaren): 357

2. Oscar Piastri (McLaren): 356

3. Max Verstappen (Red Bull): 321

4. George Russell (Mercedes): 258

5. Charles Leclerc (Ferrari): 210

