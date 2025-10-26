Uno Santa Fe | Santa Fe | La Libertad Avanza

En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

Con el 99,81% del escrutinio, se confirma la ventaja definitiva de LLA, que se impone con más de 681 mil votos. La baja participación del 63,38% y un 4,80% de votos nulos marcan la agenda política que heredarán los 9 diputados electos.

26 de octubre 2025 · 23:55hs
Milei

Milei, eufórico, tras el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios.

Las elecciones de Diputados Nacionales en el país han finalizado. Los datos oficiales en la provincia de Santa Fe, con un escrutinio del 99,81%, confirman que La Libertad Avanza (LLA) es la fuerza política más votada y se lleva el mayor número de escaños al Congreso.

Crisis de participación en la provincia de Santa Fe: el 37% del electorado no fue a votar y los nulos duplicaron a los blancos

El partido libertario totalizó 681.504 votos, lo que representa el 40,67% de los votos afirmativos, consolidando su victoria con una amplia diferencia. Esta performance le asegura 4 de las 9 bancas en disputa para el distrito.

El Reparto Definitivo de los 9 Escaños

La diferencia en los resultados finales se mantuvo estable respecto a las proyecciones iniciales:

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Fuerza Patria retuvo el segundo lugar con 480.946 votos (28,70%), logrando 3 bancas.

Provincias Unidas se ubicó tercera con 307.143 votos (18,32%), obteniendo las 2 bancas restantes.

Los partidos minoritarios (Frente Amplio por la Soberanía, Frente de Izquierda, Nuevas Ideas, Coalición Cívica - A.R.I. e Igualdad y Participación) sumaron en conjunto cerca de 123 mil votos, un caudal significativo que, sin embargo, no fue suficiente para alcanzar el piso necesario para acceder a la representación parlamentaria.

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Participación

La jornada electoral cerró con un panorama de baja participación y un alto nivel de votos nulos.

Participación Total: Se confirma un 63,38% de participación, con 1.803.222 votantes de un padrón de 2.844.992 personas. La abstención (cercana al 37%) se ratifica como uno de los datos más relevantes de la elección.

Votos Nulos y Blancos: La disconformidad se manifestó en los votos no dirigidos a listas: el voto nulo alcanzó el 4,80% (86.605 votos), casi duplicando el porcentaje de votos en blanco (2,23%).

Con este resultado casi definitivo, los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe asumirán sus bancas en un contexto de fuerte polarización.

La Libertad Avanza votos Milei
