En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

Las elecciones de Diputados Nacionales en el país han finalizado. Los datos oficiales en la provincia de Santa Fe, con un escrutinio del 99,81%, confirman que La Libertad Avanza (LLA) es la fuerza política más votada y se lleva el mayor número de escaños al Congreso.
Con el 99,81% del escrutinio, se confirma la ventaja definitiva de LLA, que se impone con más de 681 mil votos. La baja participación del 63,38% y un 4,80% de votos nulos marcan la agenda política que heredarán los 9 diputados electos.
El partido libertario totalizó 681.504 votos, lo que representa el 40,67% de los votos afirmativos, consolidando su victoria con una amplia diferencia. Esta performance le asegura 4 de las 9 bancas en disputa para el distrito.
El Reparto Definitivo de los 9 Escaños
La diferencia en los resultados finales se mantuvo estable respecto a las proyecciones iniciales:
Fuerza Patria retuvo el segundo lugar con 480.946 votos (28,70%), logrando 3 bancas.
Provincias Unidas se ubicó tercera con 307.143 votos (18,32%), obteniendo las 2 bancas restantes.
Los partidos minoritarios (Frente Amplio por la Soberanía, Frente de Izquierda, Nuevas Ideas, Coalición Cívica - A.R.I. e Igualdad y Participación) sumaron en conjunto cerca de 123 mil votos, un caudal significativo que, sin embargo, no fue suficiente para alcanzar el piso necesario para acceder a la representación parlamentaria.
Participación
La jornada electoral cerró con un panorama de baja participación y un alto nivel de votos nulos.
Participación Total: Se confirma un 63,38% de participación, con 1.803.222 votantes de un padrón de 2.844.992 personas. La abstención (cercana al 37%) se ratifica como uno de los datos más relevantes de la elección.
Votos Nulos y Blancos: La disconformidad se manifestó en los votos no dirigidos a listas: el voto nulo alcanzó el 4,80% (86.605 votos), casi duplicando el porcentaje de votos en blanco (2,23%).
Con este resultado casi definitivo, los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe asumirán sus bancas en un contexto de fuerte polarización.