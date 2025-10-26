Triunfo categórico de La Libertad Avanza en el país: Milei ganó en 16 provincias y se consolida en el Congreso

La Libertad Avanza obtuvo un triunfo contundente en las elecciones legislativas 2025 al alcanzar el 40,81% de los votos a nivel nacional, con más del 95% de las mesas escrutadas.

El oficialismo no solo reforzó su mayoría en el Congreso, sino que además dio vuelta la elección en Buenos Aires , donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) superó al peronismo —representado por Fuerza Patria (40,84%) —, tras haber caído en ese distrito por más de 14 puntos en las primarias.

El espacio liderado por Javier Milei dejó atrás la paridad que marcaban las encuestas: Fuerza Patria se ubicó en segundo lugar con 31,6% , mientras que Provincias Unidas , el frente de los gobernadores, alcanzó 7,11% sin lograr romper la polarización entre los dos grandes bloques.

Un mapa teñido de violeta

El oficialismo libertario se impuso en 16 de las 24 provincias argentinas, incluidas Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Jujuy. En cambio, el peronismo triunfó en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

Provincias Unidas quedó en tercer lugar por detrás de Fuerza Patria: "Fue una elección que se nacionalizó"

Además, de las ocho provincias que eligieron senadores, La Libertad Avanza se quedó con seis: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego, lo que le permitirá equilibrar la relación de fuerzas en la Cámara alta y consolidar su agenda legislativa.

Milei: “Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”

Tras confirmarse la victoria, Javier Milei celebró el resultado con un discurso más conciliador y convocó a una nueva etapa de acuerdos “para sacar al país adelante”.

En su mensaje desde el búnker del Hotel Libertador, agradeció el trabajo de Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Martín Menem, y aseguró que “la Argentina tendrá el Congreso más reformista de su historia”.

“Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”, enfatizó el Presidente, en alusión al kirchnerismo, y anticipó un relanzamiento de su gestión con un mayor respaldo político.

Las claves del triunfo

En el equipo de campaña analizaban anoche los factores que explican la remontada del oficialismo luego de un año irregular en los comicios provinciales.

Según el estratega Santiago Caputo, la recuperación se basó en “recuperar la épica de 2023”, reforzar la presencia territorial con giras del propio Milei, revincularse con la juventud y el movimiento Las Fuerzas del Cielo, y reformular el discurso con un tono más empático hacia la ciudadanía que afrontó el ajuste.

La Libertad Avanza se impuso en Santa Fe con más del 40% de los votos: Milei gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego

Uno de los puntos decisivos, destacaron en el comando de campaña, fue el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli como cabeza de lista en Buenos Aires a menos de tres semanas de la elección. La decisión, impulsada por Karina Milei y Caputo, reconfiguró la estrategia electoral.

Además, reconocieron el rol de Pilar Ramírez, encargada de la coordinación política nacional, en la expansión del armado en todo el país.

El peronismo ante un nuevo desafío

Para el peronismo, el resultado fue un golpe inesperado. Aunque Cristina Fernández de Kirchner había advertido sobre los riesgos del desdoblamiento electoral en Buenos Aires, nadie preveía una derrota de semejante magnitud, mucho menos en el principal distrito electoral del país.

La expresidenta fue quien definió las listas en ese territorio, donde la performance del gobernador Axel Kicillof y de los intendentes se vio muy por debajo de lo esperado. El resultado, advierten dentro del espacio, pondrá a prueba la unidad del kirchnerismo de cara a los próximos años.

En tanto, Provincias Unidas, el frente impulsado por gobernadores que buscaba instalarse como alternativa de poder para 2027, no logró romper la polarización. Las derrotas de Juan Schiaretti en Córdoba, Maximiliano Pullaro en Santa Fe e Ignacio Torres en Chubut confirmaron esa tendencia.

El único festejo dentro del espacio se dio en Corrientes, donde Vamos Corrientes superó por un punto a la lista de Virginia Gallardo, la candidata de La Libertad Avanza.