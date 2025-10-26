El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, tras una carrera exigente en la que volvió a protagonizar un intenso duelo con su compañero en Alpine, Pierre Gasly. En una jornada sin grandes sobresaltos pero con un cierre competitivo, el bonaerense aprovechó los cuatro abandonos que se produjeron para avanzar en el clasificador y sumar experiencia en su primera temporada completa en la máxima categoría.
Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil
Por Ovación
Aunque el resultado no fue el esperado, Colapinto volvió a mostrar solidez en ritmo de carrera y buena gestión de neumáticos, consolidándose como una de las apuestas jóvenes del equipo francés. Tras bajarse del monoplaza, el piloto de Pilar ya puso la mente en su próximo desafío: el Gran Premio de Brasil, que se disputará dentro de dos semanas en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo.
Será una cita especial: se trata del único Gran Premio sudamericano del calendario y se espera una importante presencia de fanáticos argentinos que viajarán para acompañarlo. Colapinto ya tiene experiencia en ese circuito, donde en 2024 había girado con Williams, y buscará mejorar su rendimiento para cerrar el año con buenas sensaciones.
La actividad del GP de Brasil comenzará el viernes 7 de noviembre, con una práctica libre a las 11:30 y la clasificación para la carrera Sprint desde las 15:30. El sábado 8 se disputará la Sprint Race a las 11:00 y luego la clasificación para el Gran Premio a las 15:00. El domingo 9, a las 14:00 (hora argentina), se largará la carrera principal en el histórico circuito paulista.
Agenda de Franco Colapinto en el cierre de la temporada de Fórmula 1
GP de São Paulo (Brasil) – Domingo 9 de noviembre, 14:00 (hora argentina)
GP de Las Vegas (EE.UU.) – Domingo 23 de noviembre, 01:00 (hora argentina)
GP de Qatar – Domingo 30 de noviembre, 13:00 (hora argentina)
GP de Abu Dhabi (Emiratos Árabes) – Domingo 7 de diciembre, 10:00 (hora argentina)
Con el objetivo de seguir afianzándose en el equipo Alpine y cerrar el año con buenas actuaciones, Colapinto afrontará la recta final del campeonato con la ilusión intacta de seguir creciendo dentro de la élite del automovilismo mundial.