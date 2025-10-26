Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil

Tras el puesto 16 en el GP de México, a Franco Colapinto (Alpine) se le viene el GP de Brasil. Conocé todos los detalles de la competencia.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 , tras una carrera exigente en la que volvió a protagonizar un intenso duelo con su compañero en Alpine , Pierre Gasly . En una jornada sin grandes sobresaltos pero con un cierre competitivo, el bonaerense aprovechó los cuatro abandonos que se produjeron para avanzar en el clasificador y sumar experiencia en su primera temporada completa en la máxima categoría.

Aunque el resultado no fue el esperado, Colapinto volvió a mostrar solidez en ritmo de carrera y buena gestión de neumáticos , consolidándose como una de las apuestas jóvenes del equipo francés. Tras bajarse del monoplaza, el piloto de Pilar ya puso la mente en su próximo desafío: el Gran Premio de Brasil , que se disputará dentro de dos semanas en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos , en San Pablo.

Será una cita especial: se trata del único Gran Premio sudamericano del calendario y se espera una importante presencia de fanáticos argentinos que viajarán para acompañarlo. Colapinto ya tiene experiencia en ese circuito, donde en 2024 había girado con Williams, y buscará mejorar su rendimiento para cerrar el año con buenas sensaciones.

La actividad del GP de Brasil comenzará el viernes 7 de noviembre, con una práctica libre a las 11:30 y la clasificación para la carrera Sprint desde las 15:30. El sábado 8 se disputará la Sprint Race a las 11:00 y luego la clasificación para el Gran Premio a las 15:00. El domingo 9, a las 14:00 (hora argentina), se largará la carrera principal en el histórico circuito paulista.

Agenda de Franco Colapinto en el cierre de la temporada de Fórmula 1

GP de São Paulo (Brasil) – Domingo 9 de noviembre, 14:00 (hora argentina)

GP de Las Vegas (EE.UU.) – Domingo 23 de noviembre, 01:00 (hora argentina)

GP de Qatar – Domingo 30 de noviembre, 13:00 (hora argentina)

GP de Abu Dhabi (Emiratos Árabes) – Domingo 7 de diciembre, 10:00 (hora argentina)

Con el objetivo de seguir afianzándose en el equipo Alpine y cerrar el año con buenas actuaciones, Colapinto afrontará la recta final del campeonato con la ilusión intacta de seguir creciendo dentro de la élite del automovilismo mundial.