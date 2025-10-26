Uno Santa Fe | Santa Fe | Caren Tepp

Caren Tepp tras quedar en segundo lugar en la provincia: "No pudimos, pero sepan que no están solos"

La Libertad Avanza logró algo más del 40% consiguiendo cuatro bancas en Diputados, mientras Fuerza Patria se quedó con tres escaños y un lejano 28%.

26 de octubre 2025 · 23:42hs
Caren Tepp tras quedar en segundo lugar en la provincia: No pudimos, pero sepan que no están solos

gentileza

"No pudimos darles el alivio que necesitaban pero sepan que no están solos", sostuvo desde el escenario Caren Tepp, ahora diputada electa de Fuerza Patria. La militancia le respondió cantando "vamos a volver". El peronismo se había reunido en Distrito Sie7e con optimismo hasta que los primeros números que llegaban fueron un baldazo de agua fría a las ilusiones.

La candidata le habló a su gente cuando aparecían los primeros guarismo oficiales, con una victoria de La Libertad Avanza por más de diez puntos sobre el PJ.

"A todos aquellos y aquellas que la están pasando mal y que necesitaban esta noche sentir un alivio, todavía no les podemos dar ese alivio y eso nos duele profundamente. Pero les queremos decir a los que confiaron en nosotros que tengan la seguridad que a esta fuerza política un porcentaje no la hace dudar", sostuvo Tepp.

Y aseveró: "No están solos, santafesinos y santafesinas. Todavía no les pudimos dar este alivio pero sepan que no están solos".

La militancia peronista había llenado de color Distrito Sie7e pero los números que empezaron a circular mostraron un retroceso con respecto a los últimos comicios a intendente, cuando Juan Monteverde estuvo cerca de arrebatarle la reelección a Javkin. “Evidentemente hay gente que sigue apostando a este modelo de Milei”, se lamentaba un militante, aunque con el consuelo de haber corrido de la discusión al oficialismo provincial de Maximiliano Pullaro.

Los números oficiales extendieron las malas noticias en el búnker del PJ: La Libertad Avanza había logrado algo más del 40 % y conseguía cuatro bancas en Diputados, mientras Fuerza Patria debía conformarse con tres escaños y un lejanos 28%. Muchos militantes recordaron la elección de Albor Cantard en 2017, cuando encabezó la lista a diputados nacionales por Santa Fe.

Un golpe para Pullaro

Tepp no dejó pasar por alto el tercer puesto de Provincias Unidas, con un 18 %. "Que tome nota el gobernador Pullaro de cuáles son las consecuencias de no haber defendido a los santafesinos en estos dos años, como lo tendría que haber hecho si realmente era un opositor a este gobierno".

La diputada electa prometió "estar no solamente en el Congreso sino también en cada barrio, en cada pueblo, en cada fábrica, defendiéndolos", y lamentó no haber podido "darle una victoria y abrazar desde Santa Fe a la compañera Cristina" Fernández de Kirchner.

Tepp agradeció que le abrieran "los brazos del movimiento que les dio los años más felices al pueblo argentino, y que lo va a volver a hacer, no tengo dudas"

"La campaña terminó, pero va a continuar nuestro proyecto y nuestra convicción de poder construir un proyecto alternativo que nos saque de esta pesadilla", indicó, pero advirtió: "Para que eso sea posible hay una condición previa, y es que sigan confiando en que vamos a construir esa alternativa. No bajemos los brazos, sigamos firmes por nuestros sueños".

Y concluyó: "No tengo dudas de que en dos años le vamos a poder dar el alivio a nuestro pueblo y un horizonte de esperanza".

Caren Tepp Fuerza Patria La Libertad Avanza
Noticias relacionadas
en la ciudad, la libertad avanza gano 24 de los 32 circuitos electorales y fuerza patria obtuvo los otros ocho

En la ciudad, La Libertad Avanza ganó 24 de los 32 circuitos electorales y Fuerza Patria obtuvo los otros ocho

Milei, eufórico, tras el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios.

En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

Javier Milei comenzó el acto cantando Panic Show, de La Renga.

Triunfo categórico de La Libertad Avanza en el país: Milei ganó en 16 provincias y se consolida en el Congreso

Agustín Pellegrini y Romina Diez festejan el triunfo de La Libertad Avanza.

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

Lo último

En la ciudad, La Libertad Avanza ganó 24 de los 32 circuitos electorales y Fuerza Patria obtuvo los otros ocho

En la ciudad, La Libertad Avanza ganó 24 de los 32 circuitos electorales y Fuerza Patria obtuvo los otros ocho

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

Último Momento
En la ciudad, La Libertad Avanza ganó 24 de los 32 circuitos electorales y Fuerza Patria obtuvo los otros ocho

En la ciudad, La Libertad Avanza ganó 24 de los 32 circuitos electorales y Fuerza Patria obtuvo los otros ocho

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

Caren Tepp tras quedar en segundo lugar en la provincia: No pudimos, pero sepan que no están solos

Caren Tepp tras quedar en segundo lugar en la provincia: "No pudimos, pero sepan que no están solos"

Triunfo categórico de La Libertad Avanza en el país: Milei ganó en 16 provincias y se consolida en el Congreso

Triunfo categórico de La Libertad Avanza en el país: Milei ganó en 16 provincias y se consolida en el Congreso

Ovación
El pace car del final le impidió a Colapinto darle pelea a Gasly en México

El pace car del final le impidió a Colapinto darle pelea a Gasly en México

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: Peor no se puede ir

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: "Peor no se puede ir"

Norris brilló en México y es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1

Norris brilló en México y es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1

Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil

Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil

Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras