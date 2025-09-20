Uno Santa Fe | Escenario | Cacho Deicas

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El cantante de cumbia santafesina confirmó el inicio de un nuevo proyecto con un productor porteño y otro músico que también pasó por el grupo.

20 de septiembre 2025 · 10:00hs
Cacho Deicas tiene 73 años y una carrera artística de medio siglo.

Cacho Deicas tiene 73 años y una carrera artística de medio siglo.

A fines de julio, Cacho Deicas volvió a subirse a un escenario después de un largo proceso de recuperación de un accidente cerebrovascular (ACV) y lo hizo sin Los Palmeras. El camino del cantante de 73 años continúa desde entonces y este viernes presentó a su nueva banda con el anuncio de su primer show solista desde la separación.

Como era de esperarse, el intérprete de temas clásicos como "El bombón", "Soy sabalero" y "La suavecita" no cambia de rubro. "Esperamos a toda la gente a la que le gusta la música tropical", comentó a través de un video publicado en redes sociales.

Unos pocos días antes de la presentación de Los Palmeras junto al Puma Rodríguez en Movistar Arena, el vocalista también decidió hacer una apuesta fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Dado que no hay vuelta atrás luego de la ruptura de la sociedad con el acordeonista Marcos Camino, el proyecto se puso en marcha con otra formación que tiene un perfil similar.

¿Cuándo es el show solista de Cacho Deicas?

Rubén "Cacho" Deicas decidió organizar un recital el sábado 29 de noviembre en el Teatro Gran Rex. Se trata del espectáculo en el que participa desde que fue internado por un ACV isquémico transitorio. Entre sus problemas de salud y el conflicto con el otro referente del histórico grupo de cumbia santafesina, el artista pasó más de siete meses alejado de los escenarios.

"Esta es la banda que los va a hacer divertirse", prometió Cacho con entusiasmo. La invitación lanzada desde su cuenta oficial de Instagram incluye a seis instrumentistas nuevos con los que empezó la puesta a punto dentro de una sala de ensayo.

LEER MÁS: Del ACV de Cacho Deicas a la separación con Los Palmeras: un final inesperado

La primera presentación del cantante después de su internación fue de local. Los Iracundos le dieron la chance de cantar en la ciudad de Santa Fe el viernes 25 de julio y la expectativa creció rápidamente cuando se anunció el evento. El artista hizo tres de las canciones más conocidas de la banda fundada por Camino: "El bombón", "Por primera vez" y "Títere".

Después de haber cumplido el primer objetivo, Deicas dejó en claro que no piensa quedarse en su casa a esperar otras invitaciones. El ícono de la cumbia santafesina empezó a calentar motores y reservó uno de los principales teatros de Buenos Aires para levantar el perfil después del conflicto que le puso punto final a una historia de casi medio siglo como la voz de Los Palmeras.

Un productor porteño para dejar atrás a Los Palmeras

El lanzamiento de la carrera solista del intérprete se confirmó con la participación de Ricardo Gasquero. El productor porteño es el mismo que trabaja con Panam y Uriel Lozano, otro referente del género y amigo de Cacho. De hecho, el exvocalista del Grupo Cali lo llevó a uno de los últimos recitales en los que apareció antes del ACV detectado el 9 de enero.

Por otra parte, el cantante eligió a Maximiliano "Toty" Frutos como director musical de su nueva banda. El instrumentista oriundo de Santo Tomé también pasó por Los Palmeras y en esta ocasión se hizo cargo del bajo para acompañar a la leyenda de la cumbia santafesina.

Cacho Deicas Los Palmeras show cumbia santafesina
Noticias relacionadas
Humorúsica, tributo a Les Luthiers, presenta Chisterapia en Santa Fe

Humorúsica, tributo a Les Luthiers, presenta "Chisterapia" en Santa Fe

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

La Bruja Salguero se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 10 de octubre 

La Bruja Salguero llega a Santa Fe: un viaje por el folclore argentino

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un Line Up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Lo último

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Último Momento
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Ovación
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: Me desconcentró un poco lo de Gasly

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná