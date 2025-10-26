El pace car del final le impidió a Colapinto darle pelea a Gasly en México

El Gran Premio de México volvió a poner a prueba la tenacidad de Franco Colapinto , quien culminó 16° en una exigente carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez . El argentino de Alpine , que había mostrado un sólido rendimiento en los entrenamientos del viernes, no pudo redondear el fin de semana y debió remontar desde el fondo tras una complicada clasificación y un toque en la primera curva.

La victoria quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren) , que dominó de punta a punta y se convirtió en el nuevo líder del campeonato. El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) , mientras que el australiano Oscar Piastri , ex puntero del certamen, finalizó quinto.

Para Colapinto, la carrera fue una batalla de resistencia e inteligencia. Tras el incidente inicial con Lance Stroll, el piloto de Pilar optó por una estrategia extendida: 50 vueltas con neumáticos duros antes de apostar por dos juegos de blandos en el tramo final. La táctica le permitió escalar posiciones y acercarse peligrosamente a su compañero Pierre Gasly, a quien terminó siguiendo de cerca —apenas 296 milésimas lo separaron en la bandera a cuadros—, aunque el Virtual Safety Car desplegado por un incidente de Carlos Sainz frustró su intento de sobrepaso.

El fin de semana fue exigente para Alpine, que cerró con Gasly en el 15° lugar y Colapinto 16°, aprovechando los abandonos de Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Fernando Alonso. Sin embargo, el equipo valoró positivamente la gestión de carrera del argentino, que sigue adaptándose al ritmo de la máxima categoría.

“Fue una carrera de aprendizaje. Tuvimos ritmo, pero no fue sencillo recuperarnos del trompo en la largada. Lo importante es que seguimos sumando vueltas y entendiendo mejor el auto”, señaló Colapinto tras la carrera.

La atención ahora se traslada al Gran Premio de Brasil, del 7 al 9 de noviembre en el icónico Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde el pilarense ya compitió con Williams en 2024. Será una nueva oportunidad para mostrarse ante la gran cantidad de fanáticos argentinos que llegarán a San Pablo, en el único GP sudamericano del calendario.

Mientras tanto, el campeonato quedó al rojo vivo: Norris encabeza la tabla con 357 puntos, apenas uno más que Piastri (356), seguido de Verstappen (321), Russell (258) y Leclerc (210).

Colapinto, por su parte, sigue construyendo su camino con madurez y constancia, en una temporada donde cada carrera lo consolida un poco más dentro del universo de la Fórmula 1. El talento argentino se afianza entre los grandes, consciente de que su verdadero objetivo no pasa solo por los puntos, sino por la evolución.

Resultado final del GP de México 2025 de la F1