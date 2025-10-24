Uno Santa Fe | Policiales | Laguna Paiva

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La Policía de Investigaciones desbarató una red de venta barrial de drogas tras una investigación de varias semanas. Se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares y más de 1,4 millones de pesos en efectivo

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de octubre 2025 · 09:25hs
Esta mañana de viernes, y como corolario de una investigación que demandó varias semanas, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región I realizaron once allanamientos simultáneos en distintos barrios de Laguna Paiva por causas vinculadas a la venta de estupefacientes.

Los operativos, encabezados por personal especializado del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), se desarrollaron al amanecer y arrojaron como resultado la aprehensión de nueve personas, de las cuales cinco quedaron detenidas. En los procedimientos, los agentes secuestraron dosis de cocaína y marihuana fraccionadas y listas para su venta, además de balanzas de precisión, elementos de corte, teléfonos celulares, un DVR y $1.472.800 en efectivo.

La investigación se inició a partir de denuncias vecinales sobre presuntos puntos de venta de drogas en distintos sectores de la ciudad. A partir de allí, se desarrollaron tareas de inteligencia, registros fílmicos, fotografías e interceptaciones telefónicas que permitieron reunir elementos probatorios contundentes.

Con esas pruebas, la justicia autorizó los allanamientos que se concretaron este viernes, en los que también se secuestraron plantas de marihuana y se logró identificar a todos los involucrados.

image

Microtráfico

Las cinco personas detenidas —una mujer y cuatro hombres— fueron puestas a disposición de la Fiscalía Temática de Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que continúen privadas de su libertad e imputadas como presuntos autores de infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

Fuentes de la Jefatura de la PDI destacaron el trabajo conjunto de las distintas unidades operativas y subrayaron la importancia de la participación ciudadana para denunciar situaciones vinculadas al narcotráfico en los barrios.

