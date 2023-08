La Municipalidad asegura que un boleto de colectivo a $309 sería un "fuerte impacto al bolsillo" y explora alternativas

Luego del encuentro, desde el municipio postularon que llevar a esta cifra el boleto "va a impactar de manera muy negativa en el bolsillo de las familias santafesinas" y aseguraron que evalúan alternativas para reducir el necesario porcentaje de incremento en el boleto.

La reunión fue una continuidad del cónclave que tuvieron el viernes y que sirvió para que los empresarios suspendan la medida de fuerza que afectaba el servicio nocturno y de la que habían anunciado para este lunes, con una reducción del servicio del 30 por ciento.

Embed SANTA FE | Los empresarios del transporte interurbano piden un nuevo aumento en las tarifas https://t.co/aGtdUYg05Q — UNO Santa Fe (@unosantafe) August 22, 2023

La secretaria de Movilidad y Transporte, Andrea Zorzón, dio precisiones sobre el encuentro mantenido: "Los empresarios nos acercaron su evaluación de los costos ante una solicitud de redeterminación de la tarifa que ya fue presentada hace unos días y que está en evaluación. Estamos analizando estos incrementos de costos que todos sabemos que se han generado producto de los distintos desfasajes macroeconómicos que tuvimos en las últimas semanas".

En materia del costo del boleto y el pedido de los empresarios, desde el municipio afirmaron: "En la reunión exploramos un punto de acuerdo y alternativas, ellos plantean una tarifa a $309. Nosotros entendemos que llevar la tarifa a ese costo va a impactar de manera muy negativa en el bolsillo de las familias santafesinas y por eso estamos tratando de evaluar una alternativa con esta información".

Puntualmente hay incrementos muy importantes en materia de combustibles, con un 35% de aumento desde el último aumento tarifario, además de otros rubros con fuertes aumentos como lo son repuestos, lubricantes, el valor de los 0 km, etc. A esto se le suma la paritaria salarial acordada en julio con un incremento muy importante dentro de la matriz de costos del sistema.

colectivo transporte autobuses santa fe línea 13.jpg Colectivos José Busiemi/ UNO Santa Fe

En relación a la materia de subsidios, Zorzón sostuvo: "Estos incrementos no se han reflejado en un aumento de subsidios de parte del gobierno nacional, los porcentajes del incremento de los costos no se correlacionan con los subsidios. Nación aumentó solo un 28% y la provincia incrementó los subsidios en un 45% pero estos montos no alcanzan para saldar el costo total del sistema".

Este martes la Municipalidad canceló el pago del subsidio municipal, un aporte que realiza para contribuir con el funcionamiento del sistema de transporte urbano de colectivos. El pago fue de 64 millones de pesos, los cuales fueron destinados a las empresas para que cancelen el pago de los salarios adeudados y cesen medidas de fuerza que se llevaron a cabo este martes al mediodía.