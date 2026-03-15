El nuevo Puente Carretero recibió la primera viga fabricada en Santa Fe: informan que la obra tiene un 35% de ejecución

Este domingo arribó la primera viga producida en la provincia, parte de las 159 que conformarán la estructura principal del nuevo viaducto sobre el río Salado.

La construcción del nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé continúa avanzando en su ejecución. Este domingo arribó la primera viga producida en la provincia de Santa Fe, parte de las 159 que conformarán la estructura principal del viaducto que Provincia levanta sobre el río Salado.

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, destacó el progreso de la obra: “Ya tenemos ejecutado alrededor del 35 % del nuevo puente y ahora vamos a comenzar a instalar las vigas que se están produciendo en un obrador montado a pocos kilómetros del lugar”.

El funcionario explicó que el nuevo centro de producción funciona en la planta de Premoldeados Bertone SRL, ubicada sobre la Ruta Nacional 19, en el kilómetro 4, entre Santo Tomé y San Agustín. “En ese obrador ya hay nueve vigas terminadas y estamos organizando la logística para el traslado de estas piezas de gran porte, que requieren transportes especiales y estrictas medidas de seguridad”, detalló Enrico.

puente carretero 1

Respecto del montaje de la estructura, el ministro precisó que ya se colocaron 31 vigas y que en los próximos días se instalarán otras cuatro, lo que permitirá completar siete vanos del puente. “Mientras avanzamos con el izado de las vigas, continuamos con la colocación de prelosas y el hormigonado de los vanos, de los cuales ya tenemos cuatro terminados sobre un total de 43”, agregó.

El traslado de las vigas

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó que el traslado de las nuevas vigas se realiza con el mismo procedimiento utilizado para las piezas provenientes de San Luis.

“Las movilizamos sin cortes totales del tránsito ni interrupciones prolongadas en el Puente Carretero. Se trasladan hasta el playón ubicado junto a Circunvalación o directamente a la obra cuando se utilizan de inmediato”, indicó.

Seghezzo añadió que cada operación se realiza con vehículos guía y sistemas de balizamiento para garantizar la seguridad vial durante el traslado de las estructuras de hormigón.

El titular de Vialidad también repasó el avance general de la obra: “Actualmente tenemos ejecutados 131 de los 136 pilotes previstos. Los cinco restantes se ubican en las pilas 2 y 3, cerca de la cabecera de Santo Tomé, y se hormigonarán cuando descienda el nivel del río Salado, algo que no genera retrasos en el cronograma”.

Además, precisó que ya se construyeron 125 de las 136 columnas y 36 de los 42 cabezales, lo que equivale a 36 pilas completas. “Durante lo que resta de marzo vamos a ejecutar las columnas correspondientes a las pilas 4 y 5”, señaló.

Avances en los accesos del Puente Carretero

Desde la Dirección Provincial de Vialidad también informaron sobre el progreso de los trabajos en los accesos al puente en ambas ciudades.

En el sector correspondiente a la ciudad de Santa Fe continúan las tareas de terraplén. Una vez finalizado el del lado norte, se avanzará con la pavimentación en hormigón. Paralelamente, comenzó la demolición del pavimento existente en el sector norte comprendido entre el Automóvil Club Santa Fe y el puente de Circunvalación.

En tanto, en el acceso desde Santo Tomé se completó el diseño del proyecto ejecutivo y se trabaja en la planificación de los desvíos de tránsito necesarios para iniciar la intervención urbana. Asimismo, avanzan las tareas vinculadas al estribo del puente, cuya ejecución comenzará hacia fines de marzo.