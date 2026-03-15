A una semana de la convocatoria ya hay 1.498 inscriptos para ser voluntarios en los Juegos Suramericanos 2026

Buscan reunir a 4.500 voluntarios para la organización de la cita internacional que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países. La convocatoria está abierta hasta el 30 de abril.

A menos de una semana de haberse abierto la inscripción para el programa de voluntariado de los Juegos Suramericanos 2026 , ya son 1.498 los inscriptos para participar del evento deportivo que la provincia de Santa Fe albergará en septiembre.

El lanzamiento de la convocatoria se realizó el pasado lunes en Rosario con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, junto a autoridades nacionales, provinciales, representantes del Comité Olímpico Argentino y miembros de la Comisión de Seguimiento de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). Durante la presentación se destacó la magnitud de la inversión que realiza la provincia para la organización de los Juegos y el legado que dejarán en infraestructura deportiva.

Objetivo de 4.500 voluntarios

El secretario de Vinculación Institucional y coordinador general del Comité Organizador, Julián Galdeano, subrayó que el voluntariado representa “una experiencia de vida” y un compromiso personal dentro de una cita deportiva de escala continental.

“Los voluntarios son parte vital de una competencia como los Juegos Suramericanos. Cumplen un rol fundamental para el funcionamiento y la eficiencia de cada área”, explicó.

El funcionario también destacó la respuesta que tuvo la convocatoria en sus primeras horas y recordó que el objetivo es reunir 4.500 voluntarios para diferentes funciones. “Hay lugar para todos: para quienes ya tienen una formación específica, para quienes desean adquirirla, para quienes quieren compartir una experiencia o simplemente colaborar con un evento histórico para la provincia”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el trabajo del voluntariado resulta clave para el desarrollo de la competencia: “Dependemos muchísimo de ellos, por eso queríamos convocarlos y que sean protagonistas de estos Juegos”.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción en el sitio oficial: https://santafe2026.ar/es/voluntariado.

El programa contempla tareas en diversas áreas, entre ellas asistencia en campo de juego, acreditaciones, alojamiento, prensa, marketing, infraestructura y logística, control de dopaje, protocolo, educación y cultura.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y permanecerá abierta hasta el 30 de abril. Durante mayo se realizará el proceso de selección y asignación de roles; en junio y julio se desarrollarán las capacitaciones específicas; y en agosto tendrá lugar la formación final previa al inicio de la competencia.

“La idea es que todos puedan participar y que el sistema sea amplio, ágil y accesible para que quienes quieran colaborar puedan hacerlo. Cuando comiencen los Juegos será el momento de poner en práctica todo lo aprendido y el compromiso asumido por cada voluntario”, agregó Galdeano.

Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos 2026 se celebrarán entre el 12 y el 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Las sedes serán las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde el Gobierno Provincial ejecuta una inversión cercana a los 90 millones de dólares destinada a la construcción y modernización de infraestructura deportiva.

En Rosario se construyen el Centro Acuático, el Multiespacio Arena, el Microestadio del Parque Independencia y la Cubierta Paseo XXI, obras que consolidarán un polo deportivo de escala internacional.

En la ciudad de Santa Fe, los trabajos se concentran en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), donde se levanta un estadio multipropósito y una nueva pista de atletismo. Además, en Recreo se construye el Centro de Tiro Deportivo.

Por su parte, Rafaela contará con el Estadio Multipropósito del Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y nuevas pistas para BMX y skate.

A estas obras se suman las Villas Deportivas que se construyen en las tres sedes principales para alojar a atletas y delegaciones, infraestructura que luego quedará como patrimonio urbano, social y deportivo para la provincia, consolidando un legado que trascenderá la realización de los Juegos.