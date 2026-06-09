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La provincia de Santa Fe consolida el juicio por jurados con veredictos en menos de 72 horas: "El balance es positivo"

El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, confirmó que el sistema opera en cuatro de las cinco circunscripciones. Venado Tuerto ya está habilitada.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de junio 2026 · 13:34hs
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El primer juicio por jurados en Santa Fe se llevó adelante en San Crsitóbal.

El primer juicio por jurados en Santa Fe se llevó adelante en San Crsitóbal.

"El sistema de juicio por jurados está operativo en la provincia de Santa Fe". Así lo confirmó el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, quien realizó un balance de la implementación del programa y destacó que la experiencia acumulada en los primeros juicios superó las expectativas tanto del gobierno provincial como del propio Poder Judicial.

Balance positivo y una sola circunscripción pendiente

"El balance es positivo", afirmó Mascheroni al programa Mañana UNO. El sistema funciona en cuatro de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia. La única que aún no registra un juicio efectivo es la circunscripción tres, con sede en Venado Tuerto, aunque ya está formalmente habilitada para hacerlo. En simultáneo, Rosario inició ayer su primer juicio bajo esta modalidad, en coincidencia con el cuarto caso en la ciudad de Santa Fe.

La ciudadanía respondió: el principal temor, disipado

Uno de los interrogantes más recurrentes antes de la puesta en marcha del sistema era si el ciudadano común estaría a la altura de integrar un jurado y emitir un veredicto en causas graves. La experiencia concreta disipó esas dudas.

"La respuesta de la ciudadanía es buena, el comportamiento como jurado también", señaló Mascheroni. El funcionario subrayó que los jurados han demostrado madurez y ecuanimidad al enfrentarse a los hechos concretos, incluso en casos que generaron amplia repercusión pública, y que esa valoración fue reconocida por los propios operadores del sistema judicial.

Dos días en promedio: la eficacia en números

Uno de los resultados más contundentes tiene que ver con los tiempos de resolución. El promedio de duración de los juicios por jurados hasta ahora es de dos días y fracción, desde el inicio de las audiencias hasta la emisión del veredicto.

En el caso de San Cristóbal, el veredicto —por unanimidad— se alcanzó dentro del segundo día. El juicio de Rosario, actualmente en curso, se estima que podría extenderse entre tres y cuatro días, dentro de lo que Mascheroni calificó como "un promedio de razonabilidad absoluta".

El secretario aclaró que el veredicto del jurado determina la culpabilidad o no culpabilidad del imputado. Lo que sigue es el juicio de cesura, instancia en la que el juez fija la pena, y en la que los jurados ya no tienen participación ni vínculo institucional con el proceso.

Para qué delitos aplica y cómo se conforma el jurado

El sistema está habilitado para cuatro figuras penales graves: homicidio, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte, y enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y el mundo del delito. Mascheroni dejó abierta la posibilidad de que el Poder Legislativo amplíe ese listado en el futuro, tal como estaba previsto en el mensaje original enviado a la Legislatura.

El jurado se compone de 12 integrantes, y para alcanzar un veredicto de culpabilidad se requiere una mayoría agravada de 10 sobre 12. El padrón de potenciales jurados —de alrededor de 11.000 personas en toda la provincia— se elabora mediante sorteo proporcional al padrón electoral de cada circunscripción, respetando criterios de paridad, y tiene vigencia de dos años. Quien integra un jurado queda excluido del sorteo durante ese período.

Anonimato y garantías para los jurados

Ante las dudas sobre eventuales presiones o amenazas a los jurados, Mascheroni explicó que el sistema contempla un régimen de anonimato durante el proceso: la identidad de los integrantes del jurado es reservada para el imputado y para las partes. En caso de detectarse una situación de riesgo, se activan los mismos mecanismos de protección que rigen para cualquier operador del sistema judicial.

Tanto la fiscalía como la defensa tienen además la facultad de cuestionar la continuidad de un jurado si existieran elementos que comprometan su imparcialidad.

Mascheroni puso en valor el significado institucional del sistema más allá de su eficacia técnica. "La ciudadanía resuelve los conflictos de sus propios pares", sostuvo, y destacó que se trata de una forma de participación democrática en el Poder Judicial que, pese a estar prevista en la Constitución Nacional desde 1853, nunca había sido ejercida en Santa Fe hasta ahora.

"Eso va a ir avanzando con el tiempo a medida que los casos se vayan repitiendo y se adquiera experiencia", concluyó el secretario.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - DR. SANTIAGO MASCHERONI - SECRETARIO DE JUSTICIA

Santa Fe juicio jurados
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