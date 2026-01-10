Uno Santa Fe | Santa Fe | lluvias

Las lluvias de 2025 en Santa Fe superaron por casi 300 milímetros el promedio anual de la última década

Los datos oficiales indican que en todo 2025 el acumulado anual alcanzó los 1.286,25 milímetros, una cifra muy por encima del promedio histórico reciente.

10 de enero 2026 · 12:57hs
Tormenta y lluvias en la ciudad de Santa Fe

Tormenta y lluvias en la ciudad de Santa Fe

Las lluvias registradas durante 2025 superaron de manera significativa los valores medios de los últimos diez años en la ciudad de Santa Fe, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM).

Los datos oficiales indican que, hasta el mes anterior, el acumulado anual alcanzó los 1.286,25 milímetros, una cifra que se ubica muy por encima del promedio histórico reciente de precipitaciones.

Datos del CIM

Según precisó el CIM, la precipitación media anual correspondiente al período 2016–2025 es de 1.017,99 milímetros, lo que marca que en 2025 se superó ese valor en más de 260 milímetros, aun sin contabilizar la totalidad del año calendario. Desde el organismo señalaron que este registro confirma un año marcadamente más húmedo que el promedio de la última década.

tormenta río Santa Fe alerta lluvias

Lluvias en diciembre

En cuanto al comportamiento mensual, el informe detalla que durante el mes anterior se registró un total de 146,25 milímetros de lluvia. Esta cifra también se ubicó por encima de los valores normales para la época, reforzando la tendencia de precipitaciones superiores a lo habitual.

El CIM indicó que, para el mes de enero, la precipitación media mensual de los últimos diez años es de 124,01 milímetros, con un promedio de 9 días con lluvias. En ese contexto, los registros del último período analizado se posicionaron por encima de esos parámetros históricos.

Desde el Centro de Informaciones Meteorológicas explicaron que este comportamiento pluviométrico se enmarca en una sucesión de eventos de lluvias frecuentes y, en algunos casos, de intensidad significativa, que fueron aportando de manera sostenida al acumulado anual.

lluvias Santa Fe precipitaciones
