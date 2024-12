Martes soleado antes de la llegada de inestabilidad a la ciudad de Santa Fe

El arranque de martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y con 21º de temperatura a las 8 de la mañana y se espera que la máxima alcance los 33°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre las costas bonaerenses, que mantiene las condiciones buenas y estables. No obstante, desde la tarde de la jornada de hoy, por el ingreso de aportes de aire más cálido y húmedo desde el noreste, las condiciones comenzarán a inestabilizarse levemente, y en la jornada de mañana se prevé la posibilidad de ocurrencia de precipitaciones dispersas y algunas tormentas aisladas. Las condiciones mejorarían temporalmente hacia la tarde de la jornada del jueves. Respecto a las temperaturas, se prevé poco cambio de las mismas, manteniendose los valores acordes a la época en la que se transita.