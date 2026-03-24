Servicios municipales previstos por el feriado del "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia"

La Municipalidad informa los servicios que se garantizan en la ciudad durante el feriado nacional de este martes 24, fecha en que se conmemora el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

APP del Servicio de Estacionamiento Medido en la ciudad de Santa Fe

Con motivo del fin de semana largo , la Municipalidad informa los horarios de los servicios de recolección de residuos, Cementerio, SEOM y transporte público, entre otros.

Los días lunes 23 y martes 24 no habrá atención al público en el Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el miércoles 25.

No obstante, el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800 777 5000, canal que permite realizar consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a distintos servicios municipales.

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos, Cliba y Urbafe, prestarán el servicio en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Se recuerda a la comunidad que el lunes se deben sacar los residuos secos y el martes los húmedos.

En tanto, los Eco Puntos y la Estación Verde de Colastiné, permanecerán cerrados, retomando la atención el miércoles 25.

Colectivos, Bicis y SEOM

En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos, los días lunes y martes funcionará con la frecuencia de los días domingos. Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en el horario de 6:30 a 21.

Asimismo, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo ambos días, retomando la actividad el miércoles 25 a partir de las 7.

Cementerio

Con respecto a la necrópolis municipal, el horario de visitas será de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30. En el caso de los servicios fúnebres (inhumaciones) será de 7:15 a 11:30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el miércoles 25.

Tribunal de Faltas

Por su parte, el Tribunal de Faltas, ubicado en calle San Luis 3078, funcionará lunes y martes de 8 a 16. En tanto el corralón municipal contará con guardias mínimas.

Mercado Norte

El paseo ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas el lunes de 9 a 13 y de 17 a 21. Mientras que el martes lo hará de 9 a 13.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo atenderán en el siguiente horario:

-Terminal de Ómnibus, lunes 23 y martes 24, de 8 a 20.

-Dique 1 Puerto Santa Fe, lunes 23 y martes 24, de 13 a 20.