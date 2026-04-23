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Más allá del río, el principal condicionante que pone en juego los plazos del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé

“La obra no se detiene, pero puede haber reprogramaciones”, explicó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico

23 de abril 2026 · 11:39hs
La obra avanza a ritmo sostenido

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La obra avanza a ritmo sostenido

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, se refirió al avance de la obra del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé, y reconoció que las condiciones climáticas generan complicaciones en algunos frentes, aunque aseguró que el proyecto continúa dentro de los parámetros previstos.

“El nivel del río y la fuerza de la corriente no los podemos manejar, eso cambia el plan de trabajo”, explicó el funcionario, al detallar cómo el comportamiento del agua obliga a reorganizar tareas y mover equipos entre distintos sectores de la obra.

La lluvia, el principal condicionante

Enrico marcó una diferencia entre el impacto del río y el de las precipitaciones: “Más que el río, lo que hoy puede afectar es la lluvia”. En ese sentido, puso el foco en los trabajos previstos en Santo Tomé, donde se ejecuta una intervención clave sobre calle Mitre.

“Allí vamos a hacer mucho hormigón nuevo. Cuando hay humedad o lluvias, no se puede avanzar con ese tipo de tareas, y eso puede correr los plazos”, indicó. El plan contempla ampliar la traza para llevarla a casi cinco carriles, lo que implica una intervención de gran escala. Actualmente, el frente de obra tiene un plazo estimado de ocho meses, aunque sujeto a las condiciones climáticas de los próximos meses.

Avance sostenido pese a las crecidas

Respecto del estado general de la obra, el ministro señaló que el avance es sostenido. “El crecimiento del río obliga a retirar maquinaria o cambiar la metodología de trabajo, como lanzar vigas desde altura, pero no implica que la obra se detenga”, sostuvo.

En cuanto a la estructura principal, detalló que resta completar solo una pequeña parte del pilotaje: “Faltan cinco pilotes de un total de 138, la gran mayoría ya está colocada”. Además, explicó que se utilizan distintas estrategias según el nivel del agua, como trabajar sobre pontones o generar terraplenes provisorios para avanzar en sectores anegados.

avances nuevo puente cerretero
Los avances en la construcción del nuevo Puente Carretero

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Preocupación por el segundo semestre

De cara a los próximos meses, Enrico planteó que el mayor desafío podría darse en el segundo semestre, ante la posible influencia del fenómeno de El Niño. “Ahí sí nos preocupa, porque tenemos que hormigonar gran parte de la obra urbana. Si las lluvias son persistentes, eso puede generar demoras”, advirtió.

Una obra emblemática

Pese a las dificultades, el ministro destacó el ritmo de ejecución y el valor estratégico del proyecto. “Es la obra más importante del gobierno de Maximiliano Pullaro, es nuestra nave insignia”, afirmó. También mencionó que, en paralelo, se están realizando trabajos complementarios en la zona costera para mejorar las defensas hídricas, en coordinación con otras áreas del gobierno provincial.

“La obra viene bien, no podemos quejarnos. El tramo más complejo, que era el pilotaje, ya se hizo. Ahora seguimos avanzando en distintos frentes según lo permitan las condiciones”, sostuvo Enrico.

puente Santa Fe Santo Tomé
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