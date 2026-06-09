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Momentos de tensión en pleno macrocentro: un auto se prendió fuego mientras circulaba y su conductora logró sofocar las llamas

La joven advirtió humo en el motor, estacionó el vehículo y utilizó el matafuegos por primera vez para contener el incendio. Bomberos Zapadores completaron las tareas y el tránsito fue restablecido.

9 de junio 2026 · 20:23hs
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Se incendió un auto en pleno macrocentro y su conductora logró apagar el fuego antes de que llegaran los bomberos. Foto: @mariogaloppo en X.

Se incendió un auto en pleno macrocentro y su conductora logró apagar el fuego antes de que llegaran los bomberos. Foto: @mariogaloppo en X.

Momentos de tensión se vivieron este martes al mediodía en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe, cuando un automóvil comenzó a incendiarse mientras circulaba por la intersección de Tucumán y Francia. Gracias a la rápida reacción de la conductora y al apoyo de vecinos, el foco ígneo pudo ser controlado antes de que el daño fuera mayor.

El hecho ocurrió cuando una joven, de aproximadamente 30 años, advirtió que desde el sector del motor de su Fiat rojo comenzaba a salir una importante cantidad de humo. Ante la situación, logró maniobrar y estacionar el vehículo sobre un lateral de la calzada.

Con las llamas comenzando a extenderse en la parte delantera del auto, la conductora tomó una decisión clave: utilizó el extintor del vehículo para intentar contener el fuego. Según relató luego, era la primera vez que debía emplear el matafuegos.

Rápida reacción y asistencia en el lugar

Mientras intentaba controlar el incendio, vecinos de la zona, trabajadores de una inmobiliaria cercana y personal de los Tribunales de Familia salieron a asistirla. La joven se encontraba visiblemente afectada por el momento de tensión, aunque logró mantener la calma para actuar.

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Pocos minutos después llegó una dotación de Bomberos Zapadores de la Policía de Santa Fe, que terminó de extinguir el foco, realizó el corte preventivo del sistema eléctrico del vehículo y comenzó con las tareas para establecer el origen del desperfecto, que en principio estaría vinculado a una falla mecánica.

Tránsito interrumpido y rápida normalización

Como consecuencia del operativo, la circulación permaneció interrumpida durante algunos minutos y generó demoras en la zona del macrocentro.

Una vez finalizadas las tareas de seguridad y remoción, inspectores municipales confirmaron que el tránsito fue completamente normalizado y no se registraron personas heridas.

macrocentro Santa Fe auto fuego
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