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Inseguridad en Circunvalación Oeste: Provincia incrementa el patrullaje y reaviva el reclamo a Nación por el estado de deterioro

Tras tres hechos graves registrados en una semana, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, confirmó que se intensificarán los operativos preventivos y cuestionó el estado de abandono de la Circunvalación Oeste, cuya infraestructura depende de Vialidad Nacional.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de junio 2026 · 19:56hs
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La Circunvalación Oeste volvió a quedar en el centro de la preocupación tras una serie de ataques y robos registrados en los últimos días. Desde la Provincia reclamaron a Nación por el deterioro y la falta de mantenimiento del corredor vial.

José Busiemi

La Circunvalación Oeste volvió a quedar en el centro de la preocupación tras una serie de ataques y robos registrados en los últimos días. Desde la Provincia reclamaron a Nación por el deterioro y la falta de mantenimiento del corredor vial.

La sucesión de ataques registrados en los últimos días sobre la Circunvalación Oeste de Santa Fe volvió a encender las alarmas por la seguridad en uno de los principales corredores viales de la ciudad capital. Ante este escenario, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, confirmó que se reforzarán los operativos de prevención y advirtió sobre el impacto que tiene el deterioro de la infraestructura en la generación de situaciones de riesgo.

Los hechos incluyen el ataque a un motociclista para intentar robarle su vehículo, la agresión con una piedra a una suboficial de la Policía de Santa Fe y otros episodios similares denunciados por conductores que transitan habitualmente por la zona.

“Estos sucesos son reiterados desde hace unos meses atrás. Han sido abordados por la Seguridad Pública y hay móviles parados en la Circunvalación. Es imposible estar en todos lados”, explicó Torres al referirse a una problemática que también se ha registrado en otros corredores provinciales, como la autopista Santa Fe-Rosario.

Refuerzo de operativos y prevención

El funcionario sostuvo que la presencia policial y de la Guardia Provincial se mantendrá e incluso será reforzada para intentar evitar nuevos episodios.

“Tenemos muchísimos operativos permanentes sobre las rutas y no solo hacemos seguridad vial”, señaló en LT10. En ese sentido, confirmó que “se van a reforzar los operativos hasta que se puedan terminar estos hechos que son difíciles de prevenir”.

Torres explicó además que en varios de los casos investigados se detectó la participación de menores de edad arrojando piedras desde puentes o sectores elevados. “En las últimas oportunidades se detectó que quienes arrojaban las piedras eran menores. Y es difícil de controlar. Uno no puede tener personal controlando cada puente para que nadie se suba y empiece a arrojar piedras”, sostuvo.

CARLOS TORRES 2

Sin embargo, remarcó la gravedad de estas conductas: “Quienes reciben un piedrazo en el parabrisas, aunque sea por una travesura infantil, ponen en riesgo su vida”.

LEER MÁS: Tres ataques en pocos días en la Circunvalación Oeste: lo rodearon delincuentes armados con palos y lo golpearon para robarle la moto

Duras críticas al estado de la Circunvalación

Más allá de los hechos delictivos, Torres apuntó contra el estado general de la Circunvalación Oeste y consideró que el abandono de la infraestructura favorece situaciones de inseguridad.

“La Circunvalación está en un estado pésimo. Se han cortado los pastos en algunos lugares, pero el estado de la carpeta asfáltica es horrible. Tiene ondulaciones, baches y dificultades para circular”, afirmó.

Incluso aseguró que el corredor presenta un deterioro superior al de otros accesos estratégicos de la provincia. “Está en muy malas condiciones, mucho peor que la Circunvalación de Rosario ”, expresó.

Según el secretario, la falta de mantenimiento genera condiciones propicias para la comisión de delitos. “Cuando están los pastos altos, cuando hay deterioro en alguna luz que no se repone o irregularidades en el terreno, esto es propicio para que sucedan estos hechos. Muy por el contrario de prevenir los siniestros viales, los potencia”, sostuvo.

LEER MÁS: Tres ataques en pocos días en la Circunvalación Oeste: lo rodearon delincuentes armados con palos y lo golpearon para robarle la moto

Reclamo a Vialidad Nacional

Torres también responsabilizó a Vialidad Nacional por la situación actual del corredor vial, al recordar que se trata de una ruta bajo jurisdicción nacional.

“Todo lo que es mantenimiento de la traza nacional le corresponde a Vialidad Nacional. No solo el corte de pasto, sino también el mantenimiento de la cinta asfáltica y la señalización”, remarcó.

En ese marco, fue especialmente crítico con el organismo nacional. “Lo peor que hay es cuando alguien tiene una responsabilidad, no la cumple y tampoco permite que otro que quiere hacer ese trabajo lo pueda hacer. Este es el caso de Vialidad Nacional”, cuestionó.

Mientras tanto, la provincia mantiene controles preventivos en distintos puntos estratégicos de la Circunvalación. Según explicó Torres, los patrulleros apostados en la zona realizan tareas de seguridad pública, identificación de vehículos con pedidos de captura y detección de conductas sospechosas.

Sin embargo, los recientes ataques demuestran que la preocupación sigue vigente y que la combinación entre inseguridad y deterioro de la infraestructura continúa siendo uno de los principales desafíos para quienes transitan diariamente por la Circunvalación Oeste de Santa Fe.

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