Atención conductores: nuevos desvíos en el acceso al Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé

Vialidad Nacional modificó la circulación en el acceso al Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé debido al avance de las obras de reconstrucción sobre la Ruta Nacional 11. El tránsito se realizará con desvíos y una calzada funcionará con un carril por sentido

Nuevos cambios en la circulación en las inmediaciones del Puente Carretero por el avance de las obras.

El avance de las obras de reconstrucción sobre la Ruta Nacional 11 , en el acceso al Puente Carretero , obligó a implementar un nuevo esquema de circulación para quienes transitan diariamente entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé .

La modificación responde a la finalización de los trabajos sobre una de las calzadas, lo que permitirá que las tareas continúen ahora sobre la mano restante. Como consecuencia, el tránsito será reorganizado para garantizar la continuidad de la obra y la seguridad de los conductores.

Cómo será la nueva circulación

Quienes circulen desde Santo Tomé hacia Santa Fe deberán descender del Puente Carretero y tomar el desvío hacia la calzada recientemente reconstruida, por donde continuarán su recorrido.

Por su parte, los automovilistas que viajen desde Santa Fe hacia Santo Tomé también utilizarán esa misma calzada, que funcionará de manera provisoria con un carril por cada sentido de circulación, hasta volver a incorporarse al puente.

Piden circular con precaución

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores respetar la señalización preventiva instalada en el sector de obra y reducir la velocidad al atravesar la zona intervenida.

Además, recomendaron extremar las precauciones debido a la modificación de la circulación y prever posibles demoras, especialmente en los horarios de mayor tránsito entre ambas ciudades.

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