Miércoles inestable y con alerta vigente por tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico extendido

En tanto el pronóstico elaborado para la ciudad de Santa Fe por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, se observa el ingreso de un nuevo sistema frontal frío a la región central del país, lo que genera un aumento generalizado de la inestabilidad en dicha región. No obstante ello, los rangos de inestabilidad a priori no deberían ser muy importantes. Dicho sistema, debería arribar a nuestra región hacia la tarde o tarde/noche, lo cual permitiría la ocurrencia de algunas lluvias débiles, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Respecto de las temperaturas, se observa una tendencia en ascenso de las mínimas pero se espera un suave descenso de las máximas, acompañando el ingreso del sistema frío.