Crece la interna en el Gobierno mientras continúa el impacto político del caso Adorni

Las diferencias entre los sectores que responden a Karina Milei y Santiago Caputo volvieron a quedar expuestas en medio del escándalo que rodea al jefe de Gabinete. También surgieron tensiones por la estrategia judicial y legislativa del oficialismo.

Mientras en la Casa Rosada buscan sostener políticamente a Manuel Adorni , envuelto en causas judiciales que aún no tienen definición, las diferencias internas dentro del oficialismo volvieron a quedar al descubierto . En las últimas semanas, distintos sectores del Gobierno protagonizaron nuevos cruces que reflejan disputas por espacios de poder y por la estrategia política.

Por un lado se ubica Karina Milei , quien articula con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem , mientras que en otro sector aparece Santiago Caputo , uno de los asesores de mayor peso en el entorno presidencial. Según distintas versiones que circulan en el oficialismo, ambos espacios avanzan con movimientos propios y con escasa coordinación entre sí .

Uno de los episodios que reavivó las tensiones fue la difusión de un video en el que se observa a Adorni caminando junto a su amigo Marcelo Grandio en una pista de aterrizaje del aeropuerto de San Fernando. La grabación, que trascendió públicamente a mediados de marzo, generó una fuerte disputa interna sobre el origen de la filtración.

Desde sectores cercanos al llamado “karinismo” deslizaron que el material habría sido difundido como una represalia del entorno de Caputo, en el marco de la decisión de la secretaria general de la Presidencia de reducir la influencia del asesor en el Ministerio de Justicia. Ese movimiento se habría concretado con la salida de Sebastián Amerio, identificado con el consultor, y la llegada de Juan Bautista Mahiques.

Sin embargo, otras fuentes del oficialismo rechazaron esa versión y sostuvieron que la filtración habría surgido desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), organismo que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva. Incluso dentro del ámbito político algunos dirigentes plantearon interrogantes sobre la persistencia de supuestas influencias vinculadas al kirchnerismo dentro de esa fuerza.

Pese al fuerte ruido interno que generó el episodio, los distintos sectores del oficialismo terminaron coincidiendo en la decisión de sostener a Adorni en su cargo. En particular, Karina Milei lo considera un funcionario de su confianza y destaca su lealtad política, respaldo que también comparte el presidente.

Dentro del entorno de Caputo también valoran la figura del jefe de Gabinete. Según versiones que circulan en la Casa Rosada, Adorni habría funcionado como un freno a las aspiraciones de los Menem de ampliar su presencia dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete, luego de haber rechazado la incorporación de dirigentes cercanos a ese espacio.

En ese contexto, en algunos despachos oficiales surge la hipótesis de que, en caso de que Adorni deje su cargo, algún dirigente cercano a los Menem podría aspirar a ocupar ese lugar, una posibilidad que generaría preocupación en el entorno del asesor presidencial.

Las tensiones no se limitan únicamente al caso del funcionario cuestionado. También aparecen diferencias entre Caputo y Mahiques en torno a la selección de jueces y fiscales incluidos en los pliegos enviados al Congreso para cubrir vacantes en la Justicia federal.

Al mismo tiempo, en el ámbito parlamentario se evidenciaron nuevas fricciones a raíz de la estrategia adoptada por el oficialismo frente a la ley de Financiamiento Universitario. La discusión sobre cómo enfrentar el avance de esa normativa —y la posibilidad de recurrir a la Justicia para frenarla— derivó en pases de factura entre distintos sectores de La Libertad Avanza.

De hecho, algunas voces dentro del espacio señalaron que parte del oficialismo apostó principalmente a obtener un fallo judicial favorable, evitando así avanzar en un acuerdo legislativo que obligara al Gobierno a aplicar la ley. Sin embargo, esa estrategia quedó en cuestión luego de la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que esta semana falló en contra de la posición del Ejecutivo.

En medio de este escenario, la convivencia entre los distintos sectores del oficialismo aparece como uno de los principales interrogantes dentro del Gobierno, en un contexto donde las disputas internas continúan sumando capítulos.