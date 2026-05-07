La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 7 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 7 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 7:30 a 9:30:
- J.P. López, Castelli, Rivadavia y San Martín
Reemplazo de Poste
- Alto Verde: Demetrio Gómez, Centurión, Martínez y Galarza
Mantenimiento
• 8 a 12:
- Zeballos, Alberti, Lamadrid y Azopardo
Reemplazo de Conductores
- Vieytes, Padre Genesio, Estrada y Aguado
Reformas en Subestación
• 9:30 a 11:30:
- Hipólito Irigoyen, La Rioja, Zavalla y San Lorenzo
Reemplazo de Postes
- Aristóbulo del Valle, Gorriti, Matheu y 1 de mayo
Reemplazo de Postes
• 10 a 14:
- Chaco, Venezuela, Monseñor Rodríguez y Rosatti
Despeje de Electroductos
- Teniente Loza, Piedrabuena, Grandoli y Menchaca
Mantenimiento
• 11:30 a 13:30: Ruperto Godoy, Regis Martínez, Avellaneda y Vélez Sarsfield
Despeje de electroductos
SANTO TOMÉ
• 7:30 a 9:30: avenida del Trabajo, Belgrano, Macia y Aristóbulo del Valle
Reemplazo de Postes
• 11:30 a 13:30: Gaboto, Mena, San Juan y Macia
Reemplazo de Postes
SAUCE VIEJO
• 9 a 13: Alte. Brown, Camelias, Magnolias y Sauces
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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