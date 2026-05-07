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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 7 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

7 de mayo 2026 · 07:16hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 7 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7:30 a 9:30:

- J.P. López, Castelli, Rivadavia y San Martín

Reemplazo de Poste

- Alto Verde: Demetrio Gómez, Centurión, Martínez y Galarza

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Zeballos, Alberti, Lamadrid y Azopardo

Reemplazo de Conductores

- Vieytes, Padre Genesio, Estrada y Aguado

Reformas en Subestación

• 9:30 a 11:30:

- Hipólito Irigoyen, La Rioja, Zavalla y San Lorenzo

Reemplazo de Postes

- Aristóbulo del Valle, Gorriti, Matheu y 1 de mayo

Reemplazo de Postes

• 10 a 14:

- Chaco, Venezuela, Monseñor Rodríguez y Rosatti

Despeje de Electroductos

- Teniente Loza, Piedrabuena, Grandoli y Menchaca

Mantenimiento

• 11:30 a 13:30: Ruperto Godoy, Regis Martínez, Avellaneda y Vélez Sarsfield

Despeje de electroductos

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: avenida del Trabajo, Belgrano, Macia y Aristóbulo del Valle

Reemplazo de Postes

• 11:30 a 13:30: Gaboto, Mena, San Juan y Macia

Reemplazo de Postes

SAUCE VIEJO

• 9 a 13: Alte. Brown, Camelias, Magnolias y Sauces

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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