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Emitieron un triple alerta por tormentas fuertes y vientos para este jueves en la ciudad de Santa Fe

Se esperan precipitaciones de entre 60 y 90 milímetros, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

6 de mayo 2026 · 20:08hs
Emitieron un triple alerta por tormentas fuertes y vientos para este jueves en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

Emitieron un triple alerta por tormentas fuertes y vientos para este jueves en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un triple alerta (amarillo y naranja por tormentas fuertes; y amarillo por viento) por tormentas y vientos para este jueves en la ciudad de Santa Fe. La advertencia está prevista para la madrugada (amarillo) y la mañana (naranja por tormenta y amarillo por viento) en la capital provincial y la región.

Además, el SMN prevé una temperatura mínima de 18ºC y una máxima de 23ºC para toda la jornada.

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Triple alerta para la ciudad de Santa Fe

Alerta amarillo por tormenta: el área será afectada por tormentas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Alerta amarillo por viento: el área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Naranja: el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

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Para el viernes se espera un descenso sostenido de la temperatura, con una mínima que podría llegar a los 8ºC y una máxima de 16ºC. Las condiciones del tiempo mejorarían y se mantendrían estables durante el fin de semana.

Pronóstico extendido

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alerta SMN Santa Fe tormentas viento
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