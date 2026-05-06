Desde las empresas señalaron que hubo avances en las gestiones para reunir fondos y crecen las expectativas de cumplir con el pago de salarios este jueves.

Colectivos en Santa Fe: provincia y municipio sumaron fondos para afrontar el pago de sueldos y evitar el paro

Luego de las fuertes preocupaciones que se instalaron en las últimas horas por la posibilidad de un paro de colectivos en la ciudad de Santa Fe , desde el sector empresario señalaron que hubo avances en las gestiones para reunir los fondos necesarios y crecen las expectativas de cumplir con el pago de salarios este jueves.

De acuerdo a lo informado por fuentes de las empresas de transporte urbano a UNO Santa Fe , durante este miércoles se registraron novedades positivas vinculadas a los aportes provinciales y municipales al sistema.

“Este miércoles tuvimos novedades del Gobierno provincial que pagó su aporte mensual al sistema. La Municipalidad adelantó los fondos para el sistema tal como lo hizo el mes pasado”, indicaron desde el sector empresario.

Nación no pago los atributos sociales del sistema SUBE

A partir de esos movimientos, las empresas continúan buscando cubrir el faltante necesario para completar los haberes de los trabajadores. En ese sentido, remarcaron que todavía no existen definiciones respecto a los fondos nacionales destinados a los atributos sociales del sistema SUBE.

“Ahora se están gestionando fondos para cubrir el faltante, atento a que desde Nación no hay novedades sobre el pago de atributos, lo cual era la otra opción que se venía barajando”, agregaron.

“Estamos bastante avanzados con las gestiones y con la expectativa de poder cumplir este jueves con el pago de salarios. La intención siempre estuvo pero hoy hay mucha mejor expectativa que el martes, cuando no sabíamos absolutamente nada de los pagos de provincia, municipio y Nación”, sostuvieron las fuentes consultadas.

De esta manera, aunque la situación financiera del sistema de transporte urbano continúa siendo delicada, las negociaciones abiertas durante las últimas horas permitieron descomprimir parcialmente el escenario y alejar, al menos por el momento, la amenaza de una medida de fuerza.

Incertidumbre en el sistema de transporte urbano

El panorama aparece con mejores perspectivas que a comienzos de la semana, cuando predominaba la incertidumbre sobre la llegada de recursos desde municipio, provincia y Nación.

Las empresas habían advertido que no estaban garantizados los haberes y que, de no aparecer recursos en el corto plazo, podía generarse un nuevo conflicto gremial con impacto directo en el servicio de colectivos de la ciudad.

La preocupación creció especialmente entre lunes y martes, cuando todavía no existían precisiones sobre los desembolsos correspondientes de Nación, Provincia y Municipio. El retraso en el envío de fondos nacionales vinculados a los atributos sociales de la SUBE terminó profundizando el desequilibrio financiero del sistema, mientras las empresas aguardaban definiciones para completar los recursos necesarios y evitar una eventual medida de fuerza.