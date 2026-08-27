Obras en 7 de marzo: desde el lunes habrá nuevos desvíos para cruzar el Puente Carretero y calle Mitre cambiará de sentido

Las modificaciones se implementarán por el avance de las obras del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé. Quienes viajen desde Santo Tomé hacia Santa Fe deberán utilizar un recorrido alternativo por Maciá, Colón y Mitre, mientras que también habrá cambios para quienes ingresen desde Santa Fe.

Desvíos por obra: desde el lunes 31 de agosto habrá cambios en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé por obras viales.

La circulación en los accesos al Puente Carretero tendrá importantes modificaciones desde el próximo lunes 31 de agosto , debido al avance de las obras vinculadas con la construcción de la nueva conexión vial.

La Municipalidad de Santo Tomé informó un nuevo esquema de tránsito que alcanzará tanto a los conductores que se dirijan desde Santo Tomé hacia Santa Fe como a quienes ingresen a la ciudad desde la capital provincial.

Una de las principales novedades será el cambio de sentido de circulación en calle Mitre, que pasará a ser mano única de sur a norte en el tramo comprendido entre Hernandarias y avenida 7 de Marzo.

El nuevo recorrido permitirá canalizar parte del tránsito que actualmente utiliza directamente el sector de avenida 7 de Marzo que será intervenido por las obras.

Cómo será el recorrido desde Santo Tomé hacia Santa Fe

Quienes circulen por avenida 7 de Marzo y necesiten dirigirse hacia Santa Fe a través del Puente Carretero deberán realizar un desvío.

El recorrido establecido será por Maciá, luego Colón y finalmente Mitre, desde donde podrán continuar hacia el puente.

De esta manera, los vehículos deberán:

Circular por avenida 7 de Marzo.

Girar a la derecha en Maciá .

Continuar hasta Colón .

Girar a la izquierda en Colón.

Seguir hasta Mitre .

Tomar Mitre en dirección norte y acceder nuevamente hacia el Puente Carretero.

La modificación estará vigente desde el lunes 31 de agosto y acompañará el avance de los trabajos sobre 7 de Marzo.

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Mitre cambia de sentido

El cambio más importante del nuevo esquema estará en calle Mitre, que dejará de funcionar con su esquema actual para convertirse en una arteria de sentido único de sur a norte entre Hernandarias y avenida 7 de Marzo.

El objetivo es que la calle funcione como uno de los principales corredores para los vehículos que deban desviarse hacia el Puente Carretero.

Los conductores podrán acceder a Mitre desde diferentes calles transversales, entre ellas General López, Juan de Garay y Derqui.

Por ese motivo, el Municipio solicitó prestar especial atención a la señalización y respetar las indicaciones del personal encargado de ordenar el tránsito.

LEER MÁS: Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: la obra llegó al 55% y prevén terminarla en marzo de 2027

Una alternativa para los vecinos del sur

Las autoridades municipales recomendaron especialmente a quienes viven en el sector sur de Santo Tomé evitar, en la medida de lo posible, la zona donde se concentrarán los desvíos.

Una de las alternativas será circular por Hernandarias hasta Mitre y desde allí continuar hacia el Puente Carretero.

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La posibilidad de utilizar distintos accesos hacia Mitre busca distribuir el flujo vehicular y evitar una concentración excesiva de automóviles sobre un único corredor.

Qué cambia para quienes llegan desde Santa Fe

Las modificaciones también afectarán a quienes ingresen a Santo Tomé desde Santa Fe.

Una vez que atraviesen el Puente Carretero y lleguen a avenida 7 de Marzo, no podrán realizar el giro a la izquierda hacia Mariano Candioti.

Para efectuar esa maniobra deberán continuar hasta Maciá, donde estará habilitado el giro hacia la izquierda.

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El nuevo recorrido responde directamente al avance de las obras en el sector y será acompañado por señalización provisoria y presencia policial.

El Acceso Norte, otra alternativa

La Municipalidad también recordó que quienes necesiten trasladarse entre Santa Fe y Santo Tomé pueden utilizar el Acceso Norte como alternativa.

La recomendación apunta a distribuir la circulación y reducir posibles demoras durante los primeros días de implementación del nuevo esquema, especialmente en los horarios de mayor movimiento.

Desde el Municipio pidieron además reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.

Las obras de 7 de Marzo tendrán una duración de al menos cuatro meses

Los cambios de tránsito están directamente vinculados con la próxima etapa de la obra del nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé.

La intervención sobre avenida 7 de Marzo constituye una de las etapas más complejas del proyecto, debido a que se desarrollará sobre una zona de circulación habitual y requerirá modificar provisoriamente los recorridos.

Según las previsiones difundidas por las autoridades, los trabajos sobre 7 de Marzo tendrán una duración de al menos cuatro meses.

En paralelo, la transformación de calle Mitre forma parte de las obras complementarias necesarias para adaptar la circulación a la nueva infraestructura.

El nuevo puente ya superó la mitad de ejecución

Mientras comienzan estas modificaciones en el tránsito, la construcción del nuevo puente continúa avanzando.

La infraestructura tendrá una extensión de 1.324 metros y, según el último reporte oficial difundido a mediados de agosto, alcanzaba un 55% de avance general.

En ese momento, se habían ejecutado 131 de los 136 pilotes, 130 de las 136 columnas y 40 de los 42 cabezales. En cuanto a la superestructura, se habían fabricado 144 de las 215 vigas previstas y 140 ya habían sido montadas.

La Provincia mantiene como objetivo completar la obra entre marzo y abril de 2027, de acuerdo con las últimas estimaciones oficiales.

Un nuevo esquema para una etapa clave de la obra

El cambio de circulación comenzará el lunes 31 de agosto y marcará el ingreso de las obras del nuevo puente en una etapa que tendrá un impacto directo sobre la movilidad cotidiana de Santo Tomé.

La modificación de calle Mitre, que pasará a tener sentido único hacia el norte, será una de las claves del nuevo esquema para canalizar el tránsito hacia el Puente Carretero.

Con los trabajos sobre 7 de Marzo en marcha, las autoridades insistieron en la necesidad de respetar los desvíos, prestar atención a la señalización y circular con precaución para reducir los riesgos y evitar mayores demoras mientras avance la obra.