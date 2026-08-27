El tradicional encuentro cultural se desarrollará hasta el domingo 30 de agosto con entrada libre y gratuita. La propuesta reúne más de 90 actividades, presentaciones de autores nacionales y el 20° Argentino de Literatura. Está organizada por la Municipalidad, el Gobierno de la Provincia y la UNL.

Con más de 70 stands, abrió sus puertas la XXXII Feria del Libro en la Estación Belgrano. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe

Con más de 70 stands, abrió sus puertas la XXXII Feria del Libro en la Estación Belgrano. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió la XXXII Feria del Libro de Santa Fe , que abrió sus puertas este miércoles en la emblemática Estación Belgrano bajo el lema “Ciudad de Libros”. La muestra, organizada de forma conjunta por la Municipalidad de Santa Fe, el Gobierno de la Provincia y la Universidad Nacional del Litoral, con la Universidad Católica de Santa Fe como invitada, ofrece un 30% más de expositores que en su edición anterior.

Durante la jornada inaugural, Poletti estuvo acompañado por el secretario de Desarrollos Culturales de la provincia, Paulo Ricci, y la rectora de la UNL, Laura Tarabella. Tras recorrer los stands, el mandatario asistió a la conferencia "Entre experiencia e imaginación", dictada por la poeta y cineasta de Colastiné Norte, Marilyn Contardi, donde repasó vivencias de su trayectoria en el ámbito artístico local.

Apoyo a la producción editorial y al desarrollo local

“Es muy valorable esta política pública que se sostiene desde hace más de 30 años en un trabajo en equipo entre las universidades, la Provincia y el Municipio. No es solo una política cultural, sino también de desarrollo, donde confluyen escritores, editoriales, diseñadores y bibliotecarios”, destacó el intendente Poletti.

Respecto al crecimiento del evento, agregó: “Que tengamos un 30% más de puestos habla a las claras de que la gente sigue leyendo. Hay que brindar la oportunidad para que vecinos y visitantes se acerquen; esto es lo que creemos, valoramos y defendemos”.

Por su parte, Paulo Ricci valoró la respuesta del público en las primeras horas: “Santa Fe es una ciudad de libros, pero también de lectores, escritores, editores y libreros, que son los verdaderos protagonistas de estas jornadas”.

Asimismo, Laura Tarabella resaltó la heterogeneidad de propuestas que caracteriza este encuentro: “La Feria del Libro es un espacio de conversación, de escucha, de diálogo, de mucha oportunidad para que pueda ser recorrida. Hay muchos stands, la visita de escritores que nos acompañan y justamente enaltecen esta feria”.

Agenda y destacados

La programación incluye presentaciones de libros, talleres, exposiciones y la 20° edición del “Argentino de Literatura”. Las jornadas restantes contarán con la presencia de autores e ilustradores de la talla de Tamara Tenenbaum, Gabriela Cabezón Cámara, Joaquin Linne, Marcela Ternavasio, Pablo Bernasconi, Ignacio Iraola, Patricia Kolesnikov, Dolores Reyes, Istvansch, Silvia Hopenhayn, Osvaldo Aguirre, Roberto Chuit Roganovich, Rocío Muñoz Vergara, Pablo Groisman, Willy Durán, Claudia Chamudis y Pablo Cruz, entre otros.

De esta forma, la Feria del Libro se consolida como un espacio fundamental para la celebración, circulación y reflexión en torno a los libros, la lectura y el entramado cultural que los rodea. Además, como es habitual, la Feria aloja parte de la programación del XX Argentino de Literatura de la Universidad Nacional del Litoral. Entre este jueves y el domingo 30, se realizarán Mesas de edición, narrativa, crítica, poesía, presentaciones de libros, entre otras actividades.

Las actividades se realizan en la Estación Belgrano (bulevar Gálvez 1150) con subsedes en la Casa de la Cultura, el MAC y el Mercado Editorial. Se podrá visitar hoy jueves, de 15 a 21, y el viernes, sábado y domingo, de 15 a 22. La agenda completa de actividades se puede consultar en el portal oficial: santafeciudad.gob.ar/capitalcultural/feriadellibro.