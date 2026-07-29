Nuevo Puente Carretero: comenzaron los pilotes sobre el río Salado y ratifican la fecha de finalización

n una entrevista con Mañana UNO, con Fabián Acosta, el director provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, informó que la obra ingresó en una etapa clave con el inicio de los pilotes sobre el río Salado y aseguró que el objetivo es habilitar el puente en marzo de 2027

El Nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé continúa avanzando y desde el Gobierno provincial ratificaron que la obra más importante de infraestructura vial del área metropolitana mantiene su fecha prevista de finalización.

Así lo confirmó el director provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo , durante una entrevista concedida al programa Mañana UNO , que conduce Fabián Acosta por UNO 106.3 , donde brindó detalles sobre el estado de los trabajos tanto en la estructura principal como en los accesos urbanos.

"Nuestro plazo es marzo del año que viene", afirmó Seghezzo al ser consultado sobre el cronograma de ejecución. Aunque reconoció que el margen es muy ajustado, remarcó que el objetivo es cumplir con los tiempos establecidos.

Avances en Santo Tomé y cambios en la circulación

El funcionario explicó que actualmente los trabajos se concentran sobre calle Mitre, una intervención clave para reorganizar el tránsito durante la construcción. Según indicó, el objetivo es liberar esa arteria hacia mediados de agosto para luego comenzar las tareas sobre avenida 7 de Marzo Sur, una de las modificaciones más importantes que tendrá la ciudad de Santo Tomé como parte del proyecto integral.

Además, destacó el importante avance del nuevo acceso que conectará la salida de Intendente Irigoyen con el actual Puente Carretero, una obra que modificará de manera significativa la circulación entre ambas ciudades.

Comenzaron los pilotes sobre el río Salado

Uno de los anuncios más relevantes realizados por Seghezzo fue el inicio de la construcción de los pilotes sobre el río Salado, una etapa considerada estratégica dentro del proyecto.

El titular de Vialidad explicó que los trabajos debieron modificarse debido a las crecientes del río. "Hoy empezamos a hacer los pilotes sobre el río Salado. Estamos colocando la camisa con un pontón flotante porque la crecida no permitió continuar con los terraplenes", señaló.

La construcción de esta parte del puente se realiza mediante plataformas flotantes y demandará perforaciones de aproximadamente 40 metros de profundidad.

Cómo funcionará el lanzavigas

Respecto de la estructura metálica conocida popularmente como lanzavigas, Seghezzo explicó que todavía no comenzó a utilizarse porque las grúas están permitiendo mantener el ritmo de obra.

Indicó que el equipo será indispensable cuando la construcción ingrese plenamente sobre el río Salado, ya que permitirá trasladar y colocar las vigas desde una estructura reticulada apoyada sobre los tramos ya ejecutados.

Analizan nuevas obras para mejorar el ingreso a Santa Fe

Consultado sobre el futuro del tránsito una vez habilitado el nuevo puente, Seghezzo confirmó que existen distintos proyectos para optimizar el acceso del lado de Santa Fe, aunque aclaró que todavía no hay una definición.

"Hay distintas propuestas que está estudiando también la Municipalidad. Todo depende de los costos porque estamos financiando las obras exclusivamente con fondos provinciales", explicó.

Más obras viales en toda la provincia

Durante la entrevista, el funcionario también repasó otras intervenciones que ejecuta la Provincia.

Entre ellas mencionó:

la ampliación con tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe hasta la zona de Timbúes ;

hasta la zona de ; las obras sobre la Ruta Nacional A012 , recientemente transferida a la Provincia;

, recientemente transferida a la Provincia; distintas intervenciones estratégicas vinculadas con el corredor portuario, por donde circula entre el 75% y el 80% de los granos que exporta la Argentina.

"No nos sobra un día"

Sobre la posibilidad de cumplir con la fecha comprometida, Seghezzo fue claro. "No nos sobra un día, pero venimos así desde el inicio de la obra y estamos comprometidos para cumplir con ese plazo".

Finalmente, destacó el trabajo del personal técnico de la Dirección Provincial de Vialidad, al señalar que todos los proyectos ejecutivos y el control de las obras son desarrollados por profesionales del organismo provincial.

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