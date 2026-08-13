La nueva conexión tiene 1.324 metros y permitirá mejorar la circulación entre ambas ciudades. Esta semana se retomaron los trabajos de pilotaje sobre el cauce activo del río Salado.

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: la obra llegó al 55% y prevén terminarla en marzo de 2027

La construcción del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé alcanzó un avance general del 55% y el Gobierno provincial prevé que la obra esté terminada entre marzo y abril de 2027. Este jueves, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, recorrió los trabajos y supervisó el avance de una de las principales obras de infraestructura que ejecuta actualmente la Provincia.

Michlig se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del gobernador Maximiliano Pullaro a Chile. Durante la recorrida estuvo acompañado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; y el subadministrador de la Zona Centro-Norte de Vialidad, Sergio Cardozo.

La nueva conexión tendrá 1.324 metros de longitud y es actualmente el puente en construcción más extenso de la Argentina. Además, constituye una de las obras viales de mayor envergadura que se llevan adelante en la región.

Cómo avanza la construcción del puente

Los principales componentes de la estructura ya presentan niveles de ejecución cercanos al 95%. Hasta el momento fueron construidos 131 de los 136 pilotes, 130 de las 136 columnas y 40 de los 42 cabezales, mientras que se completaron 40 pilas.

Los elementos que todavía restan ejecutar se encuentran principalmente en el sector del cauce activo del río Salado, donde las tareas se retomaron esta semana.

En cuanto a la superestructura, ya se fabricaron 144 de las 215 vigas previstas y se montaron 140. Ese avance permitió completar 28 vanos. También se colocaron prelosas correspondientes a 27 vanos y se hormigonaron 23 de los 43 tableros proyectados.

Durante esta semana, la bajante del río Salado permitió retomar los trabajos de pilotaje sobre el cauce activo, uno de los sectores que presenta mayores dificultades técnicas dentro del proyecto.

Una obra financiada por Santa Fe

Durante la inspección, Michlig volvió a remarcar que la Provincia asumió el financiamiento de una infraestructura que históricamente estuvo vinculada al Estado nacional.

"Es una deuda histórica del Estado nacional que la Provincia está afrontando con recursos de los santafesinos", afirmó el funcionario, y señaló que la obra representa una inversión de $40.000 millones.

Según explicó, la finalización está prevista para marzo o abril de 2027 y permitirá mejorar de manera significativa la conexión entre Santa Fe y Santo Tomé.

"Proyectamos que el año que viene unos 40.000 vehículos puedan transitar por este puente con mayor seguridad y fluidez, haciendo más ágil la conexión entre Santa Fe y Santo Tomé", sostuvo.

Michlig también destacó la tecnología utilizada para levantar la estructura y reclamó una mayor participación del Gobierno nacional en el financiamiento de obras de infraestructura.

"Necesitamos que el Estado nacional esté presente. Ya demasiados recursos nos sacan y prácticamente nada vuelve para apuntalar al sector productivo, mejorar la seguridad vial y brindar una mejor calidad de vida", manifestó.

Por su parte, Seghezzo aseguró que los trabajos se mantienen dentro de los plazos previstos, pese a las dificultades propias de una obra de esta magnitud. También destacó que se trata de la construcción más importante encarada hasta ahora por la Dirección Provincial de Vialidad.